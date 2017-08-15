У Бельгії зготують велетенський омлет

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Традиційний велетенський омлет із 10 тисяч яєць обіцяють приготувати у Бельгії у вівторок, попри яєчний скандал, що лихоманить ЄС.

За словами організаторів, сліди забороненого фіпронілу в яйцях у 18 країнах не змусить їх перервати 22-річну традицію міста Мальмеді на південному сході країни.

За словами чиновників, які відповідають за безпеку харчових продуктів, інсектициду, виявленого у яйцях, надто мало, аби заподіяти людям шкоду.

Однак на тлі скандалу вже знищили мільйони яєць, заарештували двох людей та припинили роботу 180 птахоферм.

Лунає багато чуток, і люди кажуть, що вони трохи налякані Роберт Ансене, Організатор

Збитки виробників та продавців оцінюють у 150 мільйонів євро.

Медіа передають, що яйця у Мальмеді проходять сувору перевірку, однак організатори все одно побоюються, що багато відвідувачів можуть погребувати омлетом з беконом та прянощами, приготованим на 4-метровій сковороді.

"Побачимо, як буде, бо досі лунає багато чуток, і люди кажуть, що вони трохи налякані", - розповів один з організаторів свята Роберт Ансене, який очолює "Всесвітнє братство лицарів велетенського омлета".

У рамках щорічного дійства порції омлета безкоштовно роздають перехожим на площі міста.

Традиція готувати велетенську яєшню поширилася і на інші країни, зокрема Францію, США, Канаду та Аргентину.