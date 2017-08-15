У Франції через смертельну бійку арештували співака

Копирайт изображения RIO POICE Image caption Поліція Ріо оголосила в розшук чотирьох підозрюваних

У Парижі поліція арештувала бразильського співака Валтерсона Феррейру Кантуарію у зв'язку із бійкою, що закінчилася смертю.

Співака, більш відомого за своїм сценічним ім'ям Тодді Кантуарія, підозрюють в побитті аргентинського туриста під нічним клубом у Ріо-де-Жанейро в березні.

Турист, 28-річний Матіас Себастьян Карена, упав на землю і вдарився головою. Пізніше він помер від травм голови, які він отримав під час бійки.

Міліція Ріо підозрює Тодді Кантуарію у тому, що саме він завдав удару, який збив загиблого з ніг.

Бійку у фешенебельному районі Ріо зафіксували камери спостереження.

На відео видно, як чоловік б'є Себастьяна Карену і той падає на землю. Після цього туристу завдають ще декілька ударів вже на землі.

Поліція Ріо видала ордери на арешт чотирьох підозрюваних, серед яких співак Кантуарія, який співав у бразильському гурті Karametade.

До свого арешту Кантуарія втік до Мадрида, а звідти - до Парижа.

Очікується, що співака екстрадують до Бразилії, де відбудеться суд. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.