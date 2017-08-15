BBC закликала Іран скасувати замороження коштів співробітників

Image caption Аудиторія Всесвітньої служби BBC в Ірані становить майже 13 мільйонів людей

Керівництво Всесвітньої служби BBC закликало владу Ірану скасувати рішення про замороження усіх банківських рахунків співробітників корпорації на території країни.

Як пояснила голова Всесвітньої служби Франческа Ансворт, рішення іранської влади забороняє співробітникам BBC купувати і продавати нерухомість, автомобілі та інші товари.

Мовлення Перської служби BBC офіційно заборонене в Ірані. В останні роки іранська влада погрожувала і залякувала її співробітників.

У розпорядження служби потрапила копія судового рішення, в якому перераховуються 152 імені співробітників і екс-співробітників BBC, чиї неліквідні активи підлягають замороженню.

BBC не отримувала ніяких попереджень і дізналася про замороження лише тоді, коли родич співробітника Перської служби спробував від свого імені продати нерухомість.

Іранська сторона не надавала пояснень щодо цього рішення.

"Ми з жалем зазначаємо, що це схоже на цілеспрямовану атаку на співробітників, колишніх співробітників і деяких позаштатних авторів Перської служби BBC", - йдеться в заяві Франчески Ансворт.

"Це жахливо, що хтось повинен переживати законодавчі або фінансові проблеми через свій зв'язок з BBC", - зазначає пані Ансворт.

Керівництво Перської служби назвало рішення іранського суду черговою спробою "змусити неупереджених журналістів замовчати".

Керівник служби Амір Азімі заявив, що його колеги планують продовжувати повідомляти незалежні, неупереджені та перевірені новини тим, хто говорить перською мовою в усьому світі.

Незважаючи на заборону іранської влади, аудиторія Всесвітньої служби BBC в Ірані становить майже 13 мільйонів людей - це сьомий за величиною ринок для новинного підрозділу BBC.

Перська служба BBC здійснює теле- і радіомовлення, а також має новинний сайт.