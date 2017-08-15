Мадейра: через падіння дерева загинули 11 людей
- 15 серпня 2017
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Щонайменше 11 людей загинули і десятки травмовані внаслідок падіння дерева на острові Мадейра, повідомляють португальські ЗМІ.
На одному з відео видно, як дерево падає на переповнену людьми площу в передмісті міста Фуншал. Люди збиралися там на релігійне свято.
Серед померлих - двоє дітей, повідомляє португальський телеканал RTP.
Свято Богоматері є одним з наймасштабніших і відомих на Мадейрі.
Люди саме збиралися біля церкви, аби відсвяткувати це римо-католицьке свято.