Мадейра: через падіння дерева загинули 11 людей

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Щонайменше 11 людей загинули і десятки травмовані внаслідок падіння дерева на острові Мадейра, повідомляють португальські ЗМІ.

На одному з відео видно, як дерево падає на переповнену людьми площу в передмісті міста Фуншал. Люди збиралися там на релігійне свято.

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Серед померлих - двоє дітей, повідомляє португальський телеканал RTP.

Свято Богоматері є одним з наймасштабніших і відомих на Мадейрі.

Люди саме збиралися біля церкви, аби відсвяткувати це римо-католицьке свято.