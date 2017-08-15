АТО: на Донбасі поранено двох українських військових

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У штабі АТО повідомляють, що цього тижня бойовики відкривають вогонь без урахування часу та фактично вздовж усієї лінії розмежування.

З початку доби, збройне протистояння з Авдіївської промзони перемістилось на маріупольський напрямок.

"Тут під мінометний вогонь ворога потрапили наші опорні пункти у районі Широкиного, Новотроїцького, Павлополя. Вночі, внаслідок гранатометного обстрілу українських укріплень на підступах до Мар'янки та Водяного, двоє наших військових отримали поранення", - зазначили у штабі.

На луганському напрямку бойовики стріляли неподалік Новоолександрівки та Троїцького. А на донецькому бойовики вдень випустили 15 мін калібру 82 міліметри неподалік Верхньоторецького.