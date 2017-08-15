Президент "Антонова" йде з посади

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент ДП "Антонов" Олександр Коцюба керував авіабудівним підприємством понад рік.

Президент держпідприємства "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпрому", Олександр Коцюба вирішив подати у відставку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Там зазначили, що пан Коцюба керував авіабудівним підприємством понад рік.

"Олександр Коцюба активно розвивав підприємство, працював над реформуванням його підрозділів згідно міжнародних норм і показав себе як успішний менеджер", - зазначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, він повернеться у приватний бізнес.

25 липня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про ліквідацію держконцерну "Антонов". Ліквідація концерну пов'язана з переходом усіх його підприємств до складу "Укроборонпрому".

У першому півріччі 2017 року "Антонов" отримав 22,7 мільйонів гривень чистого прибутку.