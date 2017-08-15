Президент "Антонова" йде з посади

  • 15 серпня 2017
Президент ДП "Антонов" Олександр Коцюба Копирайт изображения UNIAN
Image caption Президент ДП "Антонов" Олександр Коцюба керував авіабудівним підприємством понад рік.

Президент держпідприємства "Антонов", яке входить до складу "Укроборонпрому", Олександр Коцюба вирішив подати у відставку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Там зазначили, що пан Коцюба керував авіабудівним підприємством понад рік.

"Олександр Коцюба активно розвивав підприємство, працював над реформуванням його підрозділів згідно міжнародних норм і показав себе як успішний менеджер", - зазначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, він повернеться у приватний бізнес.

25 липня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про ліквідацію держконцерну "Антонов". Ліквідація концерну пов'язана з переходом усіх його підприємств до складу "Укроборонпрому".

У першому півріччі 2017 року "Антонов" отримав 22,7 мільйонів гривень чистого прибутку.

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