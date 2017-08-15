У Єгипті знайшли нове поховання

Копирайт изображения AFP Image caption Саркофаги мають форму людських облич

Археологи знайшли в південній частині Єгипту три гробниці, яким майже дві тисячі років.

Їх виявили в могильнику, який розташований у районі Аль-Каміль Сахараві у провінції Ель-Мінья, яка розташована на південь від Каїра.

У гробницях знайшли кілька кам'яних саркофагів, а також глиняні фрагменти.

За словами представника Вищої ради старожитностей Єгипту, район, де були знайдені гробниці, протягом довгого часу використовували для поховань.

В одній із могил, дістатися до якої вдалося через отвір у скелі, знаходилися чотири саркофаги, на яких зображені людські обриси.

В іншій гробниц знайшли шість могильних ніш, одна з яких імовірно була для поховання маленької дитини.

На основі глиняних фрагментів, які знайшли в гробницях, вчені припустили, що поховання припадають на період між 27 династією, заснованою в 525 році до н.е., і греко-римським періодом, що тривав з 332 до н.е. по IV століття.

Копирайт изображения AFP Image caption Саркофагам понад дві тисячі років

Голова експедиції Алі Бакрі розповів, що в гробницях знайшли останки чоловіків, жінок та дітей різного віку.

"Ці поховання були частиною великого кладовища у великому місті, але не у військовому гарнізоні, як дехто спочатку припустив", - сказав він.

Вища рада старожитностей Єгипту заявила, що "розкопки тривають, аби розкрити нові секрети.

Перші дослідження цього поховання почалися у 2015 році.