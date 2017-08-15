Убивство в Ллорет-де-Мар: Італія вимагає правосуддя

Копирайт изображения CATALAN POLICE Image caption Поліція Каталонії затримала трьох підозрюваних невдовзі після бійки

Мер італійського міста Скандіччі зажадав справедливого покарання для винних у жорстокому вбивстві 22-річного італійця Нікколо Чатті, який був до смерті забитий у нічному клубі іспанського курорту Ллорет-де-Мар.

Інцидент стався уночі 12 серпня біля одного з нічних клубів курорту. На відеозаписі, що потрапив в інтернет, видно, як кілька молодих людей б'ються, і один із них сильно вдаряє іншого в обличчя ногою, після чого юнак падає на землю.

У прес-службі каталонської поліції Mossos d'Esquadra уточнили: коли правоохоронці прибули за викликом, вони знайшли лише смертельно пораненого італійця, а нападники зникли. Протягом години вони їх затримали в районі узбережжя.

Чатті ушпиталили в Жироні, де він і помер.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, нападники, ймовірно, є вихідцями з Чечні і живуть у Франції, де вони просили політичного притулку. Нападникам від 20 до 26 років, кажуть ЗМІ.

Представниця прес-служби поліції Каталонії у розмові з BBC не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.

Російські ЗМІ повідомляли з посиланням на дипломатів, що "приналежність [затриманих] до російського громадянства поки не підтверджується".

Копирайт изображения facebook Image caption Нікколо Чатті жив у невеликому місті Скандіччі під Флоренцією

У понеділок суд каталонського міста Бланес випустив на свободу двох затриманих, але заборонив їм виъжджати з Шенгенської зони. Нападник, який, імовірно й завдав смертельного удару - перебуває під вартою.

Іспанська телекомпанія Telecinco оприлюднила відео з поліцейської дільниці, на якому імовірно зображені затримані. На записі вони намагаються сховати свої обличчя.

"Я не знаю юридичних процедур, але вся наша громада і сім'я загиблого, з членами якої я зустрівся сьогодні, вимагають правосуддя щодо цього звірячого і божевільного злочину", - заявив у вівторок мер міста Скандіччі Сандро Фаллані. Загиблий юнак родом з цього міста.

Мерія міста Ллорет-де-Мар ухвалила рішення тимчасово закрити дискотеку і з'ясувати, чи дотримувалися там заходів безпеки.

Батько вбитого - Луїджі Чатті, в емоційному зверненні попросив правоохоронців ретельно розслідувати обставини вбивства його сина і покарати винних.

Вбивство 22-річного італійця викликало широкий резонанс у соцмережах і в італійській пресі.

Один з очевидців інциденту розповів італійській газеті Repubblica, що нападники вели себе дуже агресивно і напали на молодого італійця без очевидної причини.

За його словами, ніхто з очевидців бійки не намагався допомогти Чатті, деякі лише знімали те, що відбувається на свої мобільні телефони.

Інші очевидці розповіли, що жертва і нападники не були знайомі, і бійка почалася з випадкового поштовху.