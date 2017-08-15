У Нідерландах вирішили не карати за порно у церкві

Копирайт изображения Alamy Image caption Для очищення в будівлі церкви провели спеціальну недільну службу

Влада Нідерландів відхилила скаргу адміністрації католицької церкви Святого Йосипа в місті Тілбург, в приміщенні якої два актори зняли на відео сцену сексу в сповідальні.

На думку голландської прокуратури, відео дійсно можна вважати образливим. Але притягнути до відповідальності його авторів неможливо, оскільки закон про богохульство давно скасували.

Священик церкви Ян ван Норвеген розкритикував таке рішення. Ще один служитель церкви заявив, що в системі правосуддя країни є величезна прогалина.

У січні порнографічна короткометражка з'явилася на сайті голландської порнозірки Кім Голланд.

За повідомленням місцевих ЗМІ, вона вибачилася після скандалу і заявила, що відео зняв не пов'язаний із її сайтом продюсер. Актриса пообіцяла, що матеріал видалять.

"Богохульство - не злочин"

Для очищення від наруги у будівлі церкви провели спеціальну недільну службу всепрощення. Керівництво церкви звернулося до прокурора. Проте скаргу не задовольнили.

"Ми вважаємо, що це [відео] образливе по суті, але ми уважно вивчили законодавчу базу і не знайшли підстав для кримінального переслідування. Богохульство - не злочин, а питання про незаконне проникнення на територію тут немає", - заявив прес-секретар прокуратури.

Тепер керівництво церкви має вирішити, чи варто починати ще цивільний судовий розгляд.

Рішення прокуратури особливо вразило Гаррі де Сварта - представника керівництва храму. Він упевнений, що автори фільму мали перелізти через паркан, щоб потрапити в кімнату для сповіді.

"Міністерство юстиції вважає, що ми мали повісити табличку "вхід заборонено" на воротах церкви. Тільки у такому випадку можна буде притягати до відповідальності тих, хто займається подібними справами. Але вішати таку табличку на вході до церкви - це ж повний абсурд", - сказав він в інтерв'ю телерадіокомпанії Omroep Brabant.

Служитель Ван Норвеген вважає, що цей випадок може стати прецедентом. "Якщо подібне відбувається в церкві, ратуші чи ресторані, це може статися будь-де", - заявив він.