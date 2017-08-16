Трамп знову засудив обидві сторони протестів у Вірджинії

Копирайт изображения Getty Images Image caption 32-річна Хезер Хайєр загинула і щонайменше 19 людей постраждали ‎внаслідок сутичок у Вірджинії

Президент США Дональд Трамп знову засудив обидві сторони заворушень у містечку Шарлоттсвілл в американському штаті Вірджинія, в яких загинула одна людина.

У своїй заяві у понеділок він виступив проти расизму: "Расизм - це зло і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами".

Американський лідер сказав, що "Ку Клукс-Клан", неонацисти і прихильники ідеї панування білих "огидні" всьому, що цінують американців.

Але вже у вівторок, виступаючи у Нью-Йорку, він також звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.

Він також виступив на захист того, що йому знадобився певний час, аби сформувати свою позицію - мовляв, спершу йому треба було встановити всі факти.

Впродовж вихідних його критикували за відсутність заяви із осудом ультраправих.

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32-річна Хезер Хайєр загинула і щонайменше 19 людей постраждали ‎внаслідок інциденту у Вірджинії, де від суботи ‎проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу прибічників расизму.

Дональд Трамп сказав, що водій зганьбив себе і всю країну.

Після інциденту він також заявив, що правоохоронці не пошкодують ресурсів для захисту американських громадян. За його словами, ті, хто вчиняє акти насильства на ґрунті нетерпимості, не уникнуть відповідальності.

Пан Трамп вже зазнавав критики із лав власної республіканської партії за свої ‎коментарі з приводу сутичок. Спершу він засудив насилля "з боку багатьох сторін" протесту, не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Його слова одразу розкритикували, як серед демократів, так і серед республіканців.

У понеділок він заявив про всебічне засудження насильства у Шарлоттсвіллі.

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"Ми засуджуємо цей величезний прояв ненависті, фанатизму та насильства", - сказав він. - "В Америці цьому немає місця".

Він вшанував жертв протестів, а також двох поліцейських, які загинули внаслідок катастрофи вертольота під час зіткнень.

З чого все почалося

У суботу у Шарлоттсвіллі сотні ультраправих активістів зібралися на марш "Об'єднаємо правих", ‎заявлений, як акція протесту проти планів демонтажу статуї генерала Роберта Лі в ‎парку Визволення (чорношкірих рабів) у центрі Шарлоттсвілля.

Генерал Лі командував ‎армією південних штатів, які зазнали поразки в Громадянській війні у США у 1861-65 ‎роках.‎

Серед мітингувальників було багато радикалів, включно з неонацистами, ‎альтернативних правих (білих неонацистів) та активістів расистської організації "Ку-‎клукс-клан".

Копирайт изображения AFP Image caption На протестах, які прочалися минулого тижня, були помічені представники "Ку-‎клукс-клану"

Марш ультраправих викликав контр-акції з боку антифашистів і активістів інших лівих угруповань, що вилилося в численні сутички. Влада оголосила у місті надзвичайний стан і направила туди загони поліції спеціального призначення для відновлення спокою.‎

Інцидент із наїздом автомобіля на натовп противників ультраправих стався, коли ‎обидва мітинги вже починали розходитися.

Багато оглядачів вважають, що прихід до влади Дональда Трампа у США дав новий ‎імпульс ультраправим рухам у США.‎

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center заявила, що "перемога Трампа ‎наелектризувала ультраправих, які вбачають у ньому поборника ідеї того, що Америка є ‎принципово країною білої людини".‎‎