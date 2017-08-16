Антикорупціонеру Шабуніну оголосили підозру
Голові правління громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) оголосили підозру у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
Оголошення відбулося у Дніпровському відділенні поліції Києва.
Стаття, яку інкримінують активістові, передбачає виправні роботи терміном до двох років або обмеженням чи позбавленням волі до трьох років.
У ЦПК заявили про "очевидний політичний підтекст справи".
Привід для бійки
Ідеться про випадок, який стався 8 червня, коли Віталій Шабунін вдарив в обличчя журналіста Всеволода Філімоненка поблизу Дніпровського військового комісаріату. Інцидент зафіксований на відео.
Всеволод Філімоненко стверджує, що Віталій Шабунін вдарив його через запитання: "Чому не воюєш в АТО?". Він заявив, що у нього надкол щелепи і струс мозку.
"Я озвучив йому, за що я його вдарив. Він, маніпулюючи на смерті друга нашої працівниці, члена нашого правління, ввів її у сльози, спеціально тиснув і довів її до істерики. Це шкода, яка заподіяна навмисно, саме за це я його вдарив", - сказав у середу Віталій Шабунін.
У підозрі зазначено, що удар Віталія Шабуніна "спричинив тривалий розлад здоров'я останнього (Всеволода Філімоненка. - Ред.) у вигляді закритої травми обличчя".
Прибічники Віталія Шабуніна називають журналіста провокатором, помічником депутата Сергія Мельничука і кажуть, що пан Шабунін вдарив його "за систематичні образи та цькування команди ЦПК".
При цьому додають, що від удару потерпілий не міг зазнати ушкоджень середньої тяжкості. Тим паче, що він сам викликав собі швидку, у підсумку відмовившись від допомоги, а пізніше того дня "приснув газовим балончиком в обличчя Віталію Шабуніну і присутнім журналістам".
"Ввечері того ж дня Філімоненко з'явився на телеекранах, де було видно сліди побиття, яких не могло бути від одного удару, нанесеного Шабуніним", - ідеться у заяві ЦПК.
Хто такий Віталій Шабунін:
- у 2006 році став депутатом міськради Рівного;
- балотувався до Верховної Ради у 2014 році під п'ятим номером у списку партії "Громадянська позиція";
- у 2012 році створив "Центр протидії корупції" та очолив його;
- серед напрямків діяльності організації: виявлення схем під час закупівлі ліків, контроль над держзакупівлями вцілому, ініціювання розгляду законів про "Національне антикорупційне бюро України" (у 2015 Віталій Шабунін очолював Раду громадського контролю НАБУ), про створення відкритого держреєстру бенефіціарних власників юридичних осіб та відкриття доступу до реєстрів майна;
- представники організації і сам Віталій Шабунін послідовно критикує президента Петра Порошенка і членів його партії;
- ГПУ підозрює центр в ухиленні від сплати податків та привласненні фінансової допомоги від США;
- опоненти також дорікають активістові високою зарплатнею і нещодавно придбаним будинком під Києвом. За його словами, будинок має площу 120 квадратних метрів і коштує 83 тисячі доларів;
- Слідче управління фіскальної служби Києва порушило проти керівників ЦПК кримінальне провадження. У центрі стверджують, що це зробили за заявою колишнього помічник депутата від "Народного фронту" Миколи Мартиненка задля продовження тиску на організацію.
- у червні 2017 йому вручили повістку з військкомату, хоча, за його словами, із 2000 року він непридатний до служби за станом здоров'я.