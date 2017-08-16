Антикорупціонеру Шабуніну оголосили підозру

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2012-му Віталій Шабунін створив та очолив "Центр протидії корупції"

Голові правління громадської організації "Центр протидії корупції" (ЦПК) оголосили підозру у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Оголошення відбулося у Дніпровському відділенні поліції Києва.

Стаття, яку інкримінують активістові, передбачає виправні роботи терміном до двох років або обмеженням чи позбавленням волі до трьох років.

У ЦПК заявили про "очевидний політичний підтекст справи".

Привід для бійки

Ідеться про випадок, який стався 8 червня, коли Віталій Шабунін вдарив в обличчя журналіста Всеволода Філімоненка поблизу Дніпровського військового комісаріату. Інцидент зафіксований на відео.

Всеволод Філімоненко стверджує, що Віталій Шабунін вдарив його через запитання: "Чому не воюєш в АТО?". Він заявив, що у нього надкол щелепи і струс мозку.

"Я озвучив йому, за що я його вдарив. Він, маніпулюючи на смерті друга нашої працівниці, члена нашого правління, ввів її у сльози, спеціально тиснув і довів її до істерики. Це шкода, яка заподіяна навмисно, саме за це я його вдарив", - сказав у середу Віталій Шабунін.

Було видно сліди побиття, яких не могло бути від одного удару, нанесеного Шабуніним Заява ЦПК

У підозрі зазначено, що удар Віталія Шабуніна "спричинив тривалий розлад здоров'я останнього (Всеволода Філімоненка. - Ред.) у вигляді закритої травми обличчя".

Прибічники Віталія Шабуніна називають журналіста провокатором, помічником депутата Сергія Мельничука і кажуть, що пан Шабунін вдарив його "за систематичні образи та цькування команди ЦПК".

При цьому додають, що від удару потерпілий не міг зазнати ушкоджень середньої тяжкості. Тим паче, що він сам викликав собі швидку, у підсумку відмовившись від допомоги, а пізніше того дня "приснув газовим балончиком в обличчя Віталію Шабуніну і присутнім журналістам".

"Ввечері того ж дня Філімоненко з'явився на телеекранах, де було видно сліди побиття, яких не могло бути від одного удару, нанесеного Шабуніним", - ідеться у заяві ЦПК.

Хто такий Віталій Шабунін: