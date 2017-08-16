НАБУ: суд гальмує частину справ більше року

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Існують справи, підготовче засідання в яких суд не призначає більше року - про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Судовий розгляд досі не розпочали у 22 із 81 справи, у яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до судових інстанцій.

"Серед причин "затягування" розгляду, окрім проблем з визначенням підсудності, варто відзначити відпустки суддів, неявку учасників процесу, тривалий розгляд апеляційних скарг на повернення обвинувального акту тощо", - ідеться у повідомленні відомства.

Більшість справ, у яких ухвалили судові рішення - це "угоди про визнання винуватості з другорядними учасниками корупційних схем".

Для прикладу у НАБУ навели справу за обвинуваченням посадовців Васильківської райради, підготовче засідання в якій призначили на 8 серпня, при цьому обвинувальний акт передали ще 30 червня 2016 року.

"Впродовж року судові засідання переносились через хвороби і неявку захисників, звільнення суддів Верховною радою України та неможливість формування нового складу колегії, а також обвинувальний акт повертався судом прокурору, проте це рішення згодом було скасоване апеляційною інстанцією", - розповіли у бюро.

У справі так званих "тернопільських прокурорів", продовжують у НАБУ, підготовче засідання не можуть провести понад вісім місяців.

"Зважаючи на досить повільний розгляд справ, Бюро наголошує на необхідності якнайшвидшого створення в Україні Спеціалізованого антикорупційного суду, який поставить "крапку" у справах від НАБУ та САП", - додали у заяві.