У Росії кажуть, що не дарували озеро Казахстану

Копирайт изображения Kazakh Embassy in Moscow Image caption Озеро популярне серед мисливців

Російській владі довелося заперечувати повідомлення медіа про те, що популярне серед туристів сибірське озеро повністю передали Казахстану, на кордоні з яким воно розташоване.

10 серпня адміністрація Купінського району Новосибірської області на своєму сайті повідомила, що озеро Сладкоє, яке Росія ділила з Казахстаном, після проведення демаркаційних робіт повністю виявилося на території сусідньої держави - у Павлодарській області.

Керівник адміністрації району Володимир Шубніков при цьому поспішив заявити, що озеро Сладкоє було "абсолютно непотрібним".

Пізніше ті повідомлення зникли із сайту.

Але інформацію про те, що після демаркації водойма повністю виявилася в Казахстані, агенції "РИА Новости" підтвердив представник регіонального прикордонного управління ФСБ.

Озеро за останні роки настільки всохло, що межа зараз проходить якраз по його берегу Представник ФСБ

Як пише "Московский комсомолець", ці новини розлютили росіян.

Згодом у місцевій раді Новосибірська інформацію заперечили, а перший заступник голови ради Андрій Парфьонов сказав виданню "Коммерсант", що це "не більше ніж балачки - як хтось взагалі міг уявити, що ми просто віддамо шматок суверенної території?".

За його словами, адміністрація району просто просила жителів тимчасово утриматися від відвідування території, де проводять роботи з демаркації кордону.

У середу прояснити ситуацію зі Сладким вирішили в прикордонному управлінні ФСБ у Новосибірській області. Там заявили, що озеро виявилося на території Казахстану через те, що з часом висохло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Влада як Росії, так і Казахстану намагаються демонструвати відсутність суперечок

"Місцеві жителі звикли, що державний кордон проходить десь на середині озера, і продовжували ходити до його берега на полювання. Однак після демаркації, коли кордон позначили на місцевості, виявилося, що озеро за останні роки настільки всохло, що межа зараз проходить якраз по його берегу", - пояснив представник відомства.

Заспокоїти громадськість вирішив і голова мінприроди Росії Сергій Донський. На своїй сторінці у Facebook він написав, що Сладкоє повернеться у свої береги разом з осінніми дощами.

"Оскільки водний об'єкт розташований у так званій безстічній зоні, що не підживлюється водотоками, а повністю залежить від гідрометеорологічних умов, відбулося природне зниження рівня. Це циклічний процес. Восени акваторія озера, а не берег, знову будуть розділяти кордон між країнами", - запевнив він.