Доба в АТО: троє військових поранені

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За минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир'я, двоє українських військових поранено. Ще один отримав поранення у результаті підриву на міні. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На приморському напрямку бойовики стріляли в районі Красногорівки та Павлополя.

На луганському напрямку сепаратисти з мінометів різних калібрів декілька разів били по укріпленнях ЗСУ на підступах до Кримського та Троїцького, обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.

На донецькому напрямку тривали обстріли Авдіївської промзони.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.