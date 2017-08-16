Доба в АТО: троє військових поранені
За минулу добу бойовики 33 рази порушили перемир'я, двоє українських військових поранено. Ще один отримав поранення у результаті підриву на міні. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На приморському напрямку бойовики стріляли в районі Красногорівки та Павлополя.
На луганському напрямку сепаратисти з мінометів різних калібрів декілька разів били по укріпленнях ЗСУ на підступах до Кримського та Троїцького, обстрілювали Новоолександрівку та Новозванівку.
На донецькому напрямку тривали обстріли Авдіївської промзони.
Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.