Третя жінка звинуватила Поланскі у секс-атаці
Ще одна жінка заявила, що в 1970-х роках вона зазнала сексуальних домагань з боку режисера став Романом Поланскі.
Жінка, яку називають просто Робін, заявила на прес-конференції, що передбачуваний напад стався у 1973 році, коли їй було 16 років. Вона є третьою жінкою, яка звинувачує Поланскі у сексуальному розбещені дитини.
Роман Поланскі втік з США в 1978 році після того, як зізнався у зґвалтуванні 13-річної.
Його жертва Саманта Геймер звернулася до суду Лос-Анджелеса у червні з проханням закрити справу проти нього.
Вона сказала, що пробачила режисеру напад і хоче спокою для себе та своєї родини.
Робін та її адвокат Глорія Аллред не можуть подати на Поланскі до суду, оскільки термін давності вже минув.
Проте вона могла б свідчити проти нього у справі, пов'язаній з Самантою Геймер.
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Вона сказала журналістам, що вона "розгнівана", що справа проти 83-річного Поланскі може бути закрита, і вважає, що він все ще має відповісти за зґвалтування Саманти Геймер.
"Наступного дня, коли це сталося, я розповіла подрузі, що пан Поланскі зробив зі мною", - сказала вона.
"Причиною мого мовчання, за винятком цієї однієї розмови, було те, що я не хотіла, щоби мій батько зробив щось, що могло б змусити його на все життя сісти у в'язницю".
Адвокати Поланскі ще не прокоментували останні звинувачення.
У 2010 році британська актриса Шарлотта Льюїс звинуватила Романа Поланскі у секс-атаці в Парижі у 1983 році, коли їй було 16 років. Її також представляла адвокат Глорія Алред.
У 1977 році Романа Поланскі звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої Саманти Геймер. Він визнав свою провину у суді, після чого таємно покинув США, де йому загрожувало ув'язнення до 50 років. Кінорежисер живе в Парижі.
У 2015 році польський суд розглядав запит США про екстрадицію режисера, але відхилив його.
Фільми Поланскі, створені до і після втечі з США, не раз отримували престижні міжнародні премії. Так його фільм "Піаніст" є лауреатом "Оскара", однак отримати премію в 2002 році режисер не зміг, бо не наважився поїхати до США.