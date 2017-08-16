Третя жінка звинуватила Поланскі у секс-атаці

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Ще одна жінка заявила, що в 1970-х роках вона зазнала сексуальних домагань з боку режисера став Романом Поланскі.

Жінка, яку називають просто Робін, заявила на прес-конференції, що передбачуваний напад стався у 1973 році, коли їй було 16 років. Вона є третьою жінкою, яка звинувачує Поланскі у сексуальному розбещені дитини.

Роман Поланскі втік з США в 1978 році після того, як зізнався у зґвалтуванні 13-річної.

Його жертва Саманта Геймер звернулася до суду Лос-Анджелеса у червні з проханням закрити справу проти нього.

Вона сказала, що пробачила режисеру напад і хоче спокою для себе та своєї родини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саманта Геймер хоче закриття спроти щодо Поланскі

Робін та її адвокат Глорія Аллред не можуть подати на Поланскі до суду, оскільки термін давності вже минув.

Проте вона могла б свідчити проти нього у справі, пов'язаній з Самантою Геймер.

Вона сказала журналістам, що вона "розгнівана", що справа проти 83-річного Поланскі може бути закрита, і вважає, що він все ще має відповісти за зґвалтування Саманти Геймер.

"Наступного дня, коли це сталося, я розповіла подрузі, що пан Поланскі зробив зі мною", - сказала вона.

"Причиною мого мовчання, за винятком цієї однієї розмови, було те, що я не хотіла, щоби мій батько зробив щось, що могло б змусити його на все життя сісти у в'язницю".

Адвокати Поланскі ще не прокоментували останні звинувачення.

Копирайт изображения FREDERIC J. BROWN/AFP/Getty Images Image caption Адвокат Глорія Алред та її клієнтка Робін

У 2010 році британська актриса Шарлотта Льюїс звинуватила Романа Поланскі у секс-атаці в Парижі у 1983 році, коли їй було 16 років. Її також представляла адвокат Глорія Алред.

У 1977 році Романа Поланскі звинуватили в зґвалтуванні неповнолітньої Саманти Геймер. Він визнав свою провину у суді, після чого таємно покинув США, де йому загрожувало ув'язнення до 50 років. Кінорежисер живе в Парижі.

У 2015 році польський суд розглядав запит США про екстрадицію режисера, але відхилив його.

Фільми Поланскі, створені до і після втечі з США, не раз отримували престижні міжнародні премії. Так його фільм "Піаніст" є лауреатом "Оскара", однак отримати премію в 2002 році режисер не зміг, бо не наважився поїхати до США.