У Нігерії жінки-смертниці вбили 27 людей

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У Нігерії три жінки-смертниці скоїли напад, у якому загинули 27 людей, повідомили чиновники.

Ще десятки людей отримали поранення після того, як жінки підірвали себе біля табору біженців на околиці Майдугурі у штаті Борно, який вважається оплотом ісламістських бойовиків "Боко Харам".

В останні декілька місяців у Нігерії спостерігається ріст насильства.

У звіті, оприлюдненому американськими антитерористичними експертами, зазначено, що це перший напад в історії, де використано більше жінок-смертниць, аніж чоловіків.

Баба Кура, член групи волонтерів, створеної для боротьби з джихадистами, розповів AFP, що перша смертниця привела в дію вибуховий пристрій біля табору, що викликало паніку.

"Продавці намагалися закрити свої магазини, коли ще дві смертниці спричинили вибух, що збільшило кількість жертв", - сказав він.

Минулого року уряд Нігерії заявив, що "Боко Харам" зазнав поразки.

Але журналісти повідомляють, що армія не змогла зупинити напади, й люди продовжували залишати свої будинки у штаті Борно і селитися в таборах для біженців.