Крейг підтвердив, що знову зіграє Бонда

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Актор Деніел Крейг заявив, що він повертається на екрани як Джеймс Бонд.

На телешоу актора запитали, чи зіграє він таємного агента знову. Пан Крейг відповів: "Так".

Актор, який зіграв агента 007 в останніх чотирьох фільмах "бондіани", до цього часу відмовлявся говорити про те, чи зніматиметься у продовженні кіноепопеї.

Наступний фільм про Джеймса Бонда, який стане 25 стрічкою епопеї про таємного агента, вийде у листопаді 2019 року.

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Деніел Крейг каже, що це буде його остання роль шпигуна.

"Я просто хочу піти з гідністю, і я не можу чекати", - сказав актор.

49-річний актор всього лише вчора відмовлявся підтверджувати чутки про своє повернення.

"Рішення не прийнято", - заявляв він в ефірі Бостонської радіостанції Magic 106.7.

"Вони відчайдушно взялися до діла, і я б теоретично з радістю знімався, але рішення ще немає", - сказав актор.

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Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда змінив Пірса Броснана і дебютував у "Казино Роялі" у 2006 році.

З того часу він зіграв шпигуна у фільмах "Квант милосердя" (2008), "Скайфол" (2012) і "Спектр" (2015).