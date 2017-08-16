Крейг підтвердив, що знову зіграє Бонда
Актор Деніел Крейг заявив, що він повертається на екрани як Джеймс Бонд.
На телешоу актора запитали, чи зіграє він таємного агента знову. Пан Крейг відповів: "Так".
Актор, який зіграв агента 007 в останніх чотирьох фільмах "бондіани", до цього часу відмовлявся говорити про те, чи зніматиметься у продовженні кіноепопеї.
Наступний фільм про Джеймса Бонда, який стане 25 стрічкою епопеї про таємного агента, вийде у листопаді 2019 року.
Деніел Крейг каже, що це буде його остання роль шпигуна.
"Я просто хочу піти з гідністю, і я не можу чекати", - сказав актор.
49-річний актор всього лише вчора відмовлявся підтверджувати чутки про своє повернення.
"Рішення не прийнято", - заявляв він в ефірі Бостонської радіостанції Magic 106.7.
"Вони відчайдушно взялися до діла, і я б теоретично з радістю знімався, але рішення ще немає", - сказав актор.
Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда змінив Пірса Броснана і дебютував у "Казино Роялі" у 2006 році.
З того часу він зіграв шпигуна у фільмах "Квант милосердя" (2008), "Скайфол" (2012) і "Спектр" (2015).