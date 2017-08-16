Полторак назвав фейком дані про українські ракети для КНДР

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Міністр оборони Степан Полторак назвав "фейком" інформацію про нібито постачання Україною ракетних технологій до КНДР.

"Це черговий фейк", - заявив український міністр.

"Росія, або ті люди, які не дуже хотіли би бачити Україну міцною, самостійною державою, намагаються нас прив'язати до усіх скандалів у світі. Це чергова прив'язка до того, чого нема і бути не могло", - додав пан Полторак.

Напередодні The New York Times опублікувало статтю із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". Газета посилається, зокрема, на дослідження фахівця з ракетних питань у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Ці дані першим відкинув секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. У заяві, опублікованій у вівторок, пан Турчинов назвав інформацію про передачу ракетних технологій КНДР "неправдивою".

"Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом, та, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами", - заявив він.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

"Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України Південмашем не випускалися і не випускаються", - заявило підприємство.