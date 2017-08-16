Концерн "Антонов" тимчасово очолив Кривоконь

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Виконувачем обов'язків президента підприємства "Антонов" став Олександр Кривоконь. Про це повідомила прес-служба "Укроборонпрому", до складу якого входить концерн.

Відповідний наказ підписано 15 серпня.

За повідомленням, новий керівник підприємства має забезпечити виконання плану будівництва літаків і прискорити вихід "Антонова" на міжнародний ринок безпілотників.

Попередній президент "Антонова" Олександр Коцюба напередодні заявив про свою відставку. За повідомленням компанії, він повернеться у приватний бізнес.

До призначення в "Антонов" Олександр Кривоконь працював директором Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (ХДАВП), що також входить до складу "Укроборонпрому".

Раніше обіймав керівні посади на Південному машинобудівному заводі ім. Макарова, заводі ім. Малишева, корпорації "Гірничі машини" (нині - Corum group) та ін.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент "Антонова" Олександр Коцюба керував авіабудівним підприємством понад рік

25 липня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про ліквідацію держконцерну "Антонов". Це пов'язано з переходом усіх його підприємств до складу "Укроборонпрому".

У першому півріччі 2017 року "Антонов" отримав 22,7 мільйонів гривень чистого прибутку.