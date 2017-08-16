Філіппінська поліція вбила 32 людей під час нарко-рейду

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Філіппінська поліція убила 32 людини при проведенні рейду проти наркотиків. Це найбільша кількість жертв за один день у війні країни з наркотиками.

Рейди тривали 24 години 15 серпня у провінції Булакан, на північ від столиці країни Маніли.

Поліція зазначила, що загиблих підозрювали у злочинах, пов'язаних з наркотиками, вони були озброєні та чинили опір офіцерам.

Тисячі людей було вбито після того, як президент Родріго Дутерте розпочав суперечливу війну з наркотиками у 2016 році.

Кампанія, спрямована на знищення торгівлі наркотиками, привернула інтенсивну міжнародну критику через кількість загиблих. Президент Дутерте в минулому дозволив убивство без суду.

За повідомленнями. операція, що тривала від опівночі до опівночі, складалася з десятків рейдів, проведених по Булакану.

Понад 100 людей арештували, поліція вилучила незаконні наркотики та зброю.

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Водночас, як зазначає кореспондент ВВС Говард Джонсон, багато мешканців Філіппін підтримують таку війну з наркотиками. Вони твердять, що вулиці міста стали безпечнішими.

Правозахисники звинувачують філіппінську поліцію у плануванні вбивств без суду і отриманні від них прибутку.

Поліція стверджує, що підозрюваних вбивають, коли вони чинять збройний опір, однак ця заява викликає чимало суперечок.

Президент Дутерте тимчасово припинив кампанію по боротьбі з наркотиками в січні, він обіцяв "прибрати" поліцію та реорганізувати підрозділи по боротьбі з наркотиками. Кампанію відновили у березні.