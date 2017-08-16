Учені розкрили таємницю динозавра-Франкенштейна

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Учені розгадали загадку так званого "динозавра-Франкенштейна", який складається з частин тіла непов'язаних між собою видів, пише кореспондент ВВС з питань науки Полаб Гош.

Нове дослідження свідчить, що він фактично є зниклою сполучною ланкою між динозаврами, що харчуються рослинами, такими як стегозавр, і м'ясоїдними динозаврами, такими як тиранозавр рекс.

Знахідка проливає світло на еволюцію групи динозаврів, відомих як птахотазові.

Дослідження опубліковане у журналі Biology Letters Королівського наукового товариства.

Метью Берон, аспірант Кембриджського університету, розповів BBC News, що, за його оцінками, "динозавр-Франкенштейн" був одним з перших представників групи птахотазових, до складу якої входили такі тварини як рогаті трицератопси та стегозаври, у яких були хвостові шипи та спинні пластини.

Копирайт изображения GABRIEL LIO Image caption Чилізаври жив наприкінці юрського періоду приблизно 145 мільйонів років тому

"Динозавр-Франкенштейн", якого правильніше називати Чилізавром, спантеличив фахівців, коли вони вперше виявили його два роки тому.

У нього були ноги як у бронтозавра, стегна стегозавра, передні лапи й тіло, як у тираннозавра рекс. Вчені просто не знали, де його місце в родоводі динозаврів.

У існуючому зараз генеалогічному дереві динозаврів група птахотазових завжди вважалася абсолютно не пов'язаною з усіма іншими динозаврами.

Палеонтологи розглядали цих істот як нетипову групу. Але повторна оцінка пана Берона, опублікована у березні в журналі Nature, продемонструвала, що птахотазові були тісніше пов'язані з м'ясоїдними динозаврами, такими як тиранозавр рекс, ніж вважали раніше.

І саме пан Берон перетворив "динозавра-Франкенштейна" із загадки у відсутню ланку.

Копирайт изображения SPL Image caption Рогатий трицератопс є класичним зразком птахотазових

Альтернативна версія генеалогічного дерева динозаврів, яке тепер називають "деревом Берона", - це більше, ніж просто перестановка.

Його відкриття проливає світло на те, як різні групи динозаврів віддалилися й еволюціонували різними шляхами, додає співавтор відкриття професор Пол Барретт з Лондонського музею природничої історії.

"Чилізавр знаходиться на початку одного з таких великих розколів, і, зрозумівши їхню природу, ми зрозуміємо, що спричинило цей розкол", - каже професор.

Професор Барретт і аспірант Берон вважають, що їхнє нове генеалогічне дерево може замінити існуючий родовід динозаврів, якому 130 років.

"Дерево Берона" є суперечливим, і має своїх критиків. Але, якщо він наведе додаткові приклади спорідненості між різними видами динозаврів, то коло його прихильників зростатиме.

Пан Берон вважає, що порятунок Чілізавра зі статусу Франкенштейна може бути лише першим кроком у повторній оцінці групи.