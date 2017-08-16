Стрілянина за участю Мельничука: відкрито кримінальне провадження

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Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту за участю депутата Верховної Ради Сергія Мельничука.

Досудове розслідування почали за фактом умисного перешкоджання "депутатом України Сергієм Мельничуком, виконанню рішення суду щодо виселення громадської організації з нежилих приміщень, які розташовані в дитячому садочку по вул. Сабурова на Троєщині, та їх повернення Управлінню освіти Деснянської районної в м. Києві адміністрації", - уточнили у прокуратурі.

Інформацію, яка з'явилася у ЗМІ щодо конфлікту у вівторок, перевірять, зазначили у відомстві.

Крім того, органами нацполіції зареєстровано ще одне кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

"Питання про об'єднання цих кримінальних проваджень буде вирішено у ході досудового слідства", - підкреслили у прокуратурі.

У поліції Києва напередодні у коментарі BBC Україна не коментували причетність саме депутата до інциденту.

Проте у відомстві підтвердили факт стрілянини, і уточнили, що інцидент стався "внаслідок конфлікту, коли люди заблокували транпортний засіб, побили там вікно, і пошкодили колеса".

Водночас як повідомила поліція у коментарі "112.ua" у вівторок, стріляв охоронець пана Мельничука.

Сергій Мельничук є колишнім командиром батальйону "Айдар". ГПУ раніше його звинуватила у створенні бандитського угруповання з підпорядкованих йому добровольців, бандитизмі та інших злочинах. Зокрема, у розбійних нападах, викраденні людей, заволодінні транспортним засобом та застосуванні насильства до працівників правоохоронних органів.

До суду обвинувальний акт Генеральна прокуратура передала восени минулого року.