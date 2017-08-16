Українець, який голодує у російській в'язниці, вимагає переведення в Україну

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Громадянин України, якого засудили в анексованому Криму, оголосив голодування, аби його перевели до України.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини із посиланням на експерта Української Гельсінської спілки з прав людини Романа Мартиновського.

"Таким чином ув'язнений протестує проти невиконання Росією резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 12 жовтня 2016 року про передачу на підконтрольну Україні територію громадян України для подальшого відбування покарання", - зазначили у Центрі.

Ув'язнений також повідомляє, що планує продовжувати голодування, поки йому не нададуть документ "із зазначенням дати переведення для відбування покарання на територію України".

Федірко Іван Олександрович відбуває покарання відповідно до вироку "Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим" у російській Республіці Адигея із серпня 2015 року.

"Протягом двох років Федірко неодноразово просив адміністрацію колонії надати медичну допомогу. Однак йому щоразу відмовляли", - повідомили у Центрі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раніше український омбудсмен Валерія Лутковська повідомила, що Україна і РФ погодили передачу 18 ув'язнених з Криму

Наприкінці липня із аналогічними вимогами оголосив голодування українець Євген Давидов. Він відбуває покарання у Ростовської області.

Водночас член громадської наглядової комісії Петербурга Яна Теплицька у своєму Facebook повідомила, що з адигейської колонії телефонують "українці, які відмовилися взяти російське громадянство і яких етапували з Криму в Адигеї".

Пані Теплицька зазначили, що у середу одного з засуджених "перевели до кінця терміну на суворі умови утримання".

Раніше Кримська правозахисна група оприлюднила звіт, у якому повідомила, що у в'язницях Криму і Росії померли два українці, яким не надали лікування.

Згідно зі звітом, уродженець Генічеська, Валерія Керімова вивезли з виправної установи в Криму до виправної колонії №1 Республіки Адигея у Росію, де він помер 8 вересня 2016 року. Цю ж інформацію наводить Управління Верховного комісара.

Пан Керімов був хворий на гепатит і туберкульоз, йому не надали медичну допомогу своєчасно.

"Інший громадянин України Сергій Глиняник з Севастополя помер 30 серпня 2016 року в СІЗО №1 Сімферополя також з причини ненадання медичної допомоги", - повідомляє правозахисна група.