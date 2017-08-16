Суд відпустив Шабуніна під особисте зобов'язання

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Суд обрав голові правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталію Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном на два місяці. Про це повідомили у ЦПК на Facebook.

У середу йому оголосили підозру у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Стаття, яку інкримінують активістові, передбачає виправні роботи терміном до двох років або обмеженням чи позбавленням волі до трьох років.

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У ЦПК заявили про "очевидний політичний підтекст справи".

Ідеться про випадок, який стався 8 червня, коли Віталій Шабунін вдарив в обличчя журналіста Всеволода Філімоненка поблизу Дніпровського військового комісаріату. Інцидент зафіксований на відео.

Всеволод Філімоненко стверджує, що Віталій Шабунін вдарив його через запитання: "Чому не воюєш в АТО?". Він заявив, що у нього надкол щелепи і струс мозку.

Прибічники Віталія Шабуніна називають журналіста провокатором, помічником депутата Сергія Мельничука і кажуть, що пан Шабунін вдарив його "за систематичні образи та цькування команди ЦПК".

Шабунін вважає справу щодо побиття ним Філімоненка, який представлявся журналістом видання "Голос народу", замовною.

У ГПУ повідомили, що інформація про причетність Філімоненка до журналістської діяльності, а також мотиви нанесення йому Шабуніним тілесних ушкодень буде ретельно перевірена, а опісля буде ухвалене процесуальне рішення.