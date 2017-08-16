Померла актриса Віра Глаголєва

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Російська актриса Віра Глаголєва померла у США, повідомляють російські ЗМІ. Акторці був 61 рік.

Смерть Глаголєвої підтвердила її подруга, актриса Лариса Гузєєва. "Так, вона померла", - сказала російському агентству "РІА Новини" Гузєєва.

Інформацію про смерть актриси російським агенціям "Інтерфакс" і ТАСС підтвердили джерела у кінематографічних колах.

Віра Глаголєва знялась у десятках популярних фільмів і серіалів. Серед її робіт - "Бідна Саша", "Недільний тато", "Не стріляйте у білих лебедів".

За фільм "Вийти заміж за капітана" її визнали найкращою актрисою 1986 року, за опитуванням журналу "Советский экран".

Пік акторської кар'єри Віри Глаголєвої припав на початок 1980-х років.

У 1990 роки Віра Глаголєва отримала популярність як режисер, знявши фільм за сценарієм Світлани Грудович "Зламане світло" про акторів, які після розвалу СРСР не можуть знайти роботу.

У 2015 році в прокат вийшов її фільм "Дві жінки" з британцем Рейфом Файнсом в головній ролі.

Офіційно про причини смерті не повідомляється, анонімні джерела інформагентств кажуть, що актриса могла померти від онкологічного захворювання.

Онкологію у Глаголєвої запідозрили в березні цього року, коли вона, як повідомляли ЗМІ, потрапила в реанімацію у Москві.