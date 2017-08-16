Померла актриса Віра Глаголєва
Російська актриса Віра Глаголєва померла у США, повідомляють російські ЗМІ. Акторці був 61 рік.
Смерть Глаголєвої підтвердила її подруга, актриса Лариса Гузєєва. "Так, вона померла", - сказала російському агентству "РІА Новини" Гузєєва.
Інформацію про смерть актриси російським агенціям "Інтерфакс" і ТАСС підтвердили джерела у кінематографічних колах.
Віра Глаголєва знялась у десятках популярних фільмів і серіалів. Серед її робіт - "Бідна Саша", "Недільний тато", "Не стріляйте у білих лебедів".
За фільм "Вийти заміж за капітана" її визнали найкращою актрисою 1986 року, за опитуванням журналу "Советский экран".
Пік акторської кар'єри Віри Глаголєвої припав на початок 1980-х років.
У 1990 роки Віра Глаголєва отримала популярність як режисер, знявши фільм за сценарієм Світлани Грудович "Зламане світло" про акторів, які після розвалу СРСР не можуть знайти роботу.
У 2015 році в прокат вийшов її фільм "Дві жінки" з британцем Рейфом Файнсом в головній ролі.
Офіційно про причини смерті не повідомляється, анонімні джерела інформагентств кажуть, що актриса могла померти від онкологічного захворювання.
Онкологію у Глаголєвої запідозрили в березні цього року, коли вона, як повідомляли ЗМІ, потрапила в реанімацію у Москві.