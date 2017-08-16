За півроку 530 тис. українців з'їздили до Туреччини

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У січні-червні 2017 року 530 тисяч українців поїхали до Туреччини. Це на 22% більше, ніж 2016 року. Про це повідомляє посольство Туреччини в Україні.

Найбільш популярними напрямками серед українців традиційно залишаються Анталья, Стамбул і курорти провінції Мугла: Фетхіє, Даламан, Бодрум і Мармаріс.

Зокрема в Стамбулі за січень-червень побувало 147 тис. українських туристів, як і в минулому році, а в провінції Мугла - 46 тис. українців, що на 55% більше.

В Антальї побували 282 тис. українських туристів, що на 44% більше, ніж в січні-червні 2016 року.

У провінції Ізмір в 1-му півріччі побувало 2 086 українських туристів, що на 184% більше, ніж минулого року.

Нещодавно Україна і Туреччина домовилися про поїздки громадян по ID-карткам.