Порошенко доручив перевірити інформацію про українські двигуни у КНДР

Копирайт изображения facebook.com/petroporoshenko Image caption Фото з заводу "Південмаш"

Президент Петро Порошенко доручив перевірити інформацію "New York Times" про нібито постачання ракетних двигунів з України до КНДР. Про це повідомила прес-служба президента.

"Якими б абсурдними не виглядали обвинувачення України, як відповідальні партнери, ми маємо уважно перевірити оприлюднену "New York Times" інформацію про нібито постачання ракетних двигунів чи відповідних технологій до Північної Кореї", - заявив президент.

Він доручив запросити авторів статті до України "для зустрічей з українськими партнерами, які несправедливо потрапили під безпідставні підозри".

"Вдячний редакції видання The New York Times за привернуту в світі увагу до потенціалу ракетно-космічного комплексу України. Елегантний, хоча і не найбільш вдалий спосіб. Ракетні технології ми не передаємо, а міжнародний режим нерозповсюдження зберігаємо і підтримуємо - відповідально", - написав президент у Facebook.

Перевірку проводитиме Міжвідомча комісія, представники "Південмашу" та конструкторського бюро "Південне" під головуванням Секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова. Про результати він вимагає доповісти протягом трьох днів.

"Переконаний, що це дозволить достеменно підтвердити надуманість припущень про "український слід" у північнокорейській балістичній історії та, ймовірно, локалізувати справжнє джерело і задум цього безпідставного фейку. Україна дорожить своєю діловою репутацією надійного партнера у сфері захисту і нерозповсюдження ракетно-космічних технологій", - наголосив Петро Порошенко.

Нещодавно американське видання The New York Times опублікувало статтю із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". Газета посилається, зокрема, на дослідження фахівця з ракетних питань у Міжнародному інституті стратегічних досліджень Майкла Еллемана.

Заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін зазначив, що Еллеман пов'язаний з Росією.

Держпідприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" заявило, що ніколи не мало і не має жодного зв'язку з північнокорейськими ракетними програмами космічного чи оборонного характеру.

"Ракети та ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності України Південмашем не випускалися і не випускаються", - заявило підприємство.