Що ми знаємо про 25-го Бонда

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Після того, як актор Деніел Крейг заявив, що він повертається на екрани у ролі Джеймса Бонда, ми зібрали інформацію, що відомо про те, яким буде новий фільм про агента 007.

Прем'єра Бонда у США відбудеться 8 листопада 2019 року. Традиційно раніше фільм вийде у Великій Британії. Коли фільм з'явиться у прокаті в Україні, поки що не відомо. Зазвичай він виходить дещо пізніше світової прем'єри.

Новий фільм про агента 007 ще не має назви. Зараз його називають "25-й Бонд".

Сценарій писатимуть Ніл Первіс і Роберт Вейд, які працюють над "бондіаною" з 1999 року, коли вийшов фільм "І цілого світу замало".

Нинішній Джеймс Бонд Деніел Крейг заявив, що це буде останній раз, коли він гратиме агента 007. Таким чином він виконає свій контракт зі зйомок у п'яти фільмах про Бонда. Це зайняло у Крейга 13 років. Йому буде 51 рік, коли вийде цей фільм.

3,1 млрд доларів - стільки становлять касові збори фільмів про Бонда з Крейгом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У "Спектрі" постраждало багато автомобілів

До речі, під час останнього фільму "Спектр" у 2015 році було знищено автомобілів на 37 мільйонів доларів, розповідали творці фільму.

Крейг дебютував у "Казино Роялі" у 2006 році. З того часу він зіграв шпигуна у фільмах "Квант милосердя" (2008), "Скайфол" (2012) і "Спектр" (2015).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деніел Крейг у ролі Джеймса Бонда змінив Пірса Броснана

Ще в лютому у інтерв'ю The Telegraph автори сценарію припустили, що президент США Дональд Трамп може вплинути на наступний фільм про Бонда.

За їхніми словами, все змінюється так швидко, що стає складно щось передбачати, але з такими людьми, як Трамп, вороги Бонда стають реальністю.

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Обидва автори планували залишити "Бондіану" після "Скайфолу", але повернулись знову за три роки для фільму "Спектр".

"Відчувалось, що фільм "Спектр" певним чином закінчив те, що робив Бонд. І щоб не трапилось далі, все буде по-іншому", - зазначили Ніл Первіс і Роберт Вейд.