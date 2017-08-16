Саакашвілі оголосив, що повернеться в Україну 10 вересня

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Міхеіл Саакашвілі спілкується із соратниками через відеозв'язок

Екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області Міхеіл Саакашвілі оголосив, що спробує повернутись до України 10 вересня через кордон з Польщею.

"Повертаюсь в Україну 10 вересня з Польщі через пункт пропуску "Краковець", - заявив пан Саакашвілі під час виступу у Facebook.

Також він оголосив, що його сила відкрила спеціальну телефонну гарячу лінію для тих, хто захоче його зустріти.

Раніше представники прикордонної служби заявляли, що не пустять Саакашвілі до України та конфіскують його анульований український паспорт.

Президент України Петро Порошенко припинив громадянство Міхеіла Саакашвілі 26 липня 2017 року.

Міхеіл Саакашвілі назвав цей крок політичною розправою з критиком чинної української влади.

Він одразу ж заявив про наміри повернутись до України і "мобілізувати людей на протести", адже на момент позбавлення перебував у США.

Попри заяви про відсутність паспорта якоїсь із країн, окрім України, пан Саакашвілі зумів приїхати зі США до Польщі та подорожує по ЄС.

Європейський вояж

4 серпня 2017 року стало відомо, що Міхеіл Саакашвілі приїхав зі США до Польщі, де взяв участь в урочистих заходах до 73-річчя Варшавського повстання.

Звідти він з'їздив до Литви, а потім відвідав Угорщину.

Між країнами шенгенської зони відсутній паспортний контроль.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міхеіл Саакашвілі наполягає, що має тільки український паспорт

У Варшаві Міхеіл Саакашвілі заявив, що їздить за українським паспортом.

Проте досі до кінця не зрозуміло, за якими документами він насправді подорожує світом.

Людина без дійсного паспорта?

26 липня 2017 року Петро Порошенко припинив громадянство Міхеіла Саакашвілі. Влада тоді заявила, що паспорт пана Саакашвілі анульований.

Причиною анулювання стало отримання українською стороною інформації про те, що Саакашвілі вніс в анкету для отримання паспорта неправдиві дані. Він нібито не вказав, що перебуває під слідством у Грузії.

На батьківщині Саакашвілі пред'явили низку звинувачень. Зокрема, щодо силового розгону мітингу у Тбілісі в 2007 році, зловживання службовим становищем та розтратою бюджетних коштів

На момент анулювання паспорта Міхеіл Саакашвілі якраз перебував у США, тож експерти прогнозували, що він може там і залишитись. Адже в нього не буде чинного паспорта для виїзду зі США.

Грузинське громадянство пана Саакашвілі було припинене ще в 2015 році.

Низка українських посадовців, зокрема і заступник генпрокурора Євген Єнін допускали, що у пана Саакашвілі може бути ще чинний паспорт третьої країни.

Копирайт изображения WWW.FACEBOOK.COM/SAAKASHVILIMIKHEIL Image caption Останній раз пан Саакашвілі повідомляв, що перебуває в Угорщині

Проте Міхеіл Саакашвілі кілька разів заперечував наявність якогось паспорта, окрім українського. Він визнавав, що має чинну робочу візу США.

У Державній міграційній службі заявили ВВС, що вони не зобов'язані повідомляти всім країнам про анулювання документів певної особи.

Проте дані про це вносяться у відкритий реєстр недійсних документів, до якої мають доступ іноземні прикордонники.

Співрозмовник ВВС Україна зауважив, що інші країни вирішують, чи брати до уваги цю інформацію.

Спроба повернення

Міхеіл Саакашвілі ще раніше анонсував, що через суд спробує повернути собі громадянство й хоче особисто бути присутнім на процесі.

Він вже натякав, що задіє усі можливі засоби, щоб дістатись України.

Після чого речник Державної прикордонної служби Олег Слободян попередив, що у разі спроби пана Саакашвілі перетнути кордон України у нього вилучать анульований паспорт і не пропустять.

Заступник генпрокурора Євген Єнін також розповів про можливі наслідки силової спроби пана Саакашвілі прибути в Україну.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Петро Порошенко досі не коментує ситуацію з громадянством Міхеіла Саакашвілі

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інформація про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", - заявив пан Єнін.

Якщо активісти спробують нелегально провести політика через кордон, то пана Саакашвілі можуть притягнути до адміністративної відповідальності, а організаторів переходу - до кримінальної, заявив заступник генпрокурора.

Протести восени?

Ще 10 серпня один із керівників партії "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" Давід Сакварелідзе у Херсоні заявив, що партія готується зустрічати свого лідера на кордоні з Україною.

Щоправда, він тоді не уточнив, де саме та коли пан Саакашвілі спробує в'їхати до України.

Пан Сакварелідзе ще раз наголосив, що їхня партія готує акції протесту на осінь та буде домагатись у суді повернення Міхеілу Саакашвілі українського громадянства.

Ще до позбавлення громадянства Міхеіл Саакашвілі оголошував "загальну мобілізацію" та створення "штабів спільних дій" з іншими опозиційними силами. Головною метою цього він називав повалення "олігархічної влади".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Партією пана Саакашвілі в Україні керує його соратник Давід Сакварелідзе

За даними кількох останніх опитувань, рейтинг партії пана Саакашвілі зараз складає близько 1,5%.

Низка дрібних партій, зокрема, "Справедливість" екс-голови СБУ Валентина Наливайченка та "Хвиля" члена парламенту Віктора Чумака і його соратників, заявляли про спільні антивладні дії восени 2017 року.

Проте ці партії мають ще меншу підтримку населення, ніж навіть партія пана Саакашвілі.

З іншого боку, позбавлення українського громадянства пана Саакашвілі засудила найпопулярніша опозиційна партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко та "Самопоміч" Андрія Садового.

Мобілізаційний потенціал

Опитані ВВС політологи досить скептично оцінюють політичні перспективи "загальної мобілізації", оголошеної паном Саакашвілі, принаймні зараз.

Вони вказують на низький рейтинг його партії.

"Останніми місяцями вони не провели жодної серйозної акції", - говорить політолог Володимир Фесенко, оцінюючи мобілізаційний потенціал "Руху нових сил".

А керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко нагадує, що після оголошення про позбавлення українського паспорта замість "віче" на Майдані зібрались кілька десятків прихильників Саакашвілі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Садовий та Юлія Тимошенко можуть бачити в Саакашвілі конкурента на майбутніх виборах

Він вказує на слабку мобілізаційну спроможність партії пана Саакашвілі.

Також експерти не вірять у можливу плідну співпрацю між опозиціонерами та Саакашвілі.

"Навіщо їм Саакашвілі в Україні? Він їхній конкурент, хоч і не найактуальніший. Допомагаючи йому повернутись, вони "накачують" його рейтинг. Він їхній конкурент на потенційних парламентських виборах, він відбиратиме їхні голоси", - вважає пан Фесенко.

Міхеіл Саакашвілі отримав український паспорт від президента України у травні 2015 року. Тоді ж він очолив Одеську обласну державну адміністрацію.

Після відставки у листопаді 2016 року він перейшов в опозицію до президента Петра Порошенка.

Згодом за його підтримки в Україні створили партію "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі".