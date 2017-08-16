Старший та молодший Буші прокоментували трагедію в Шарлоттсвіллі

Копирайт изображения AFP Image caption Спільні заяви двох республіканців, колишніх президентів трапляються рідко

Колишні президенти Джордж Буш-старший і Джордж Буш-молодший закликали США "відмовитися від расизму, антисемітизму та ненависті у всіх формах".

Це остання реакція з боку республіканців щодо заяви Дональда Трампа, у якій він звинувачує "обидві сторони" у насильницьких сутичках у Вірджинії.

Президент США Дональд Трамп раніше засудив обидві сторони заворушень у містечку Шарлоттсвілл в американському штаті Вірджинія, в яких загинула одна людина.

У своїй заяві у понеділок він виступив проти расизму: "Расизм - це зло, і ті, хто здійснює насильство в ім'я його, є злочинцями та бандитами".

Американський лідер сказав, що "Ку Клукс-Клан", неонацисти і прихильники ідеї панування білих "огидні" всьому, що цінують американці.

Але вже у вівторок, виступаючи у Нью-Йорку, він також звинуватив лівих протестувальників у підбурюванні ультраправих.

Він також виступив на захист того, що йому знадобився певний час, аби сформувати свою позицію - мовляв, спершу йому треба було встановити всі факти.

Впродовж вихідних його критикували за відсутність заяви із осудом ультраправих.

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32-річна Хезер Хайєр загинула і щонайменше 19 людей постраждали ‎внаслідок інциденту у Вірджинії, де від суботи ‎проходять протести ультраправих і їхніх опонентів. Автомобіль в'їхав у натовп тих, ‎хто виступав проти мітингу прибічників расизму.

Дональд Трамп сказав, що водій зганьбив себе і всю країну.

Після інциденту він також заявив, що правоохоронці не пошкодують ресурсів для захисту американських громадян. За його словами, ті, хто вчиняє акти насильства на ґрунті нетерпимості, не уникнуть відповідальності.

Пан Трамп вже зазнавав критики із лав власної республіканської партії за свої ‎коментарі з приводу сутичок. Спершу він засудив насилля "з боку багатьох сторін" протесту, не виділивши окремо ‎ультраправих.‎

Його слова одразу розкритикували, як серед демократів, так і серед республіканців.

У понеділок він заявив про всебічне засудження насильства у Шарлоттсвіллі.

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"Ми засуджуємо цей величезний прояв ненависті, фанатизму та насильства, - сказав він. - В Америці цьому немає місця".

Він вшанував жертв протестів, а також двох поліцейських, які загинули внаслідок катастрофи вертольота під час зіткнень.