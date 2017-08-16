В аеропорту "Київ" затримали керівника поліції на хабарі - ГПУ

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Генпрокуратура та СБУ затримали в аеропорту "Київ" керівника Солом'янського управління поліції у м. Києві, який вимагав сім тисяч доларів хабара. Про це повідомляє прес-служба ГПУ в Facebook.

Повідомляється, що керівник поліції був у змові з адвокатом і "вимагав та отримав через посередника - адвоката від громадянина Узбекистану неправомірну вигоду в сумі сім тисяч доларів".

Осіб затримали під час отримання останньої частини хабара, зазначили правоохоронці.

В ГПУ повідомили, що наразі тривають обшуки у приміщеннях поліції та за місцем проживання осіб, причетних до вчинення злочину.

За правопорушення адвокату та керівнику відділення поліції загрожує до 10 років в'язниці.