Іспанія: за добу врятували 600 мігрантів

Копирайт изображения EPA Image caption В ООН кажуть, що до Іспанії цього року можуть прибути більше мігрантів, ніж до Греції

У береговій охороні Іспанії кажуть, що впродовж доби врятували 600 мігрантів із Марокко - попри спад кількості людей, що прибувають з Африки до Європи.

Врятовані люди рухалися на 15 плавзасобах, у тому числі на катамаранах для дітей та водних мотоциклах. З ними були 35 дітей і немовля.

В ООН кажуть, що цього року до країни прибули вже понад 9 тисяч мігрантів - втричі більше, ніж у 2016-му.

Вважають, що, намагаючись перетнути море, загинули більше 120 людей.

Збільшення мігрантів означає, що Іспанія може обігнати Грецію за кількістю шукачів притулку, що дісталися країни морем. Про це раніше казали в Міжнародній організації з міграції.

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Більшість із них намагаються перепливти через Гібралтарську протоку завширшки 12 кілометрів. Багато мігрантів роблять це на дешевих дитячих катамаранах без моторів.

Дехто повідомляє іспанській владі про своє місце перебування за допомогою соцмереж, щойно опинившись у територіальних водах країни.

Однак лідером за кількістю прибулих мігрантів залишається Італія, куди від початку року з Лівії прибули вже 100 тисяч людей. У Міжнародній організації з міграції кажуть, що при цьому загинули 2242 людини.

За словами берегової охорони, у червні лише за один день у Сердземному морі в напрямку Лівії врятували понад 5 тисяч людей.

Кількість людей, що прибувають до Іспанії морем, не включає мігрантів до іспанських анклавів Сеути та Мелії на півночі Африки - єдиних територій ЄС, що мають наземний кордон із Африкою.