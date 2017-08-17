У Сьєрра-Леоне ховають жертв зсуву

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Приблизно половину із 400 людей, які загинули внаслідок зсуву та повені на околицях столиці Сьєрра-Леоне Фрітауна, вже поховали, повідомила влада країни.

Решту поховань відклали до четверга, аби рідні могли ідентифікувати жертв.

600 людей все ще вважають зниклими безвісти після лиха.

Президент країни Ернест Бай Корома оголосив семиденну жалобу і попросив про "негайну підтримку".

У першу чергу поховали тих, кого вже опізнали, або чиї тіла почали розкладатися.

Їх похоронили на кладовищі, де після спалаху у 2014 році ховали жертв Еболи. Її епідемія у Сьєрра-Леоне забрала приблизно 4 тисячі життів.

Після сильних дощів у ніч на понеділок розмило пагорб у районі Ріджент, який обвалився і накрив будинки.

Багато людей могли спати у той час.

"Ця катастрофа настільки страшна, що я сам почуваюся зламаним", - сказав віце-президент Сьєрра-Леоне Віктор Бокарі Фох. За його словами, весь той район очепили, а мешканців звідти евакуювали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди ходили затопленими вулицями по пояс у брудній воді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будинки в районі Ріджент зруйновані

Внаслідок зсуву і підтоплень сотні людей залишилися без даху над головою.

Керівник рятувальних служб Сьєрра-Леоне Кенлі Рорджерс сказав, що для подолання наслідків повені і зсуву буде потрібна масштабна гуманітарна операція.