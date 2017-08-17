Адвокат Януковича повідомив про самовідвід

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Державний захисник екс-президента України Віктора Януковича Віталій Мешечек заявив про самовідвід у справі щодо державної зради.

"Закон України про безоплатну правову допомогу виключає можливість залучення декількох адвокатів одночасно в одному кримінальному провадженні. З огляду на складність цього кримінального провадження..., вважаю, що для більш якісного та належного захисту інтересів В. Ф. Януковича я не можу брати участь у подальших судових розглядах уцьому кримінальному провадженні", - сказав адвокат на засіданні суду у четвер.

Він попросив суддів прийняти його відмову і передав відповідну заяву. Суддя Оболонського райсуду пішов до дорадчої кімнати для розгляду клопотання адвоката про самовідвід.

Віталія Мешелека Віктору Януковичу призначили за державні гроші після того, як він відкликав із судового процесу від своїх адвокатів Віталія Сердюка та Ігоря Сидоренка.

Екс-президента, який переховується у Росії, підозрюють у державній. У червні ГПУ оголосила йому нові підозри.

Судовий процес постійно затягується через проблеми із адвокатами та інші процедурні питання.