Венесуела: різанина у в'язниці забрала 37 життів

Копирайт изображения EPA Image caption Родичі засуджених зібралися перед лікарнею, чекаючи новин

Щонайменше 37 людей загинули під час заворушень у в'язниці на півдні Венесуели.

Спеціальні сили міністерства внутрішніх справ відрядили, щоб відновити контроль над тюрмою в Пуерто Аякучо, столиці штату Амазонас.

Свідки розповіли, що впродовж кількох годин було чути постріли, а губернатор штату Ліборйо Гуарулла назвав це "різаниною".

Прокурори повідомили, що 14 учасників заворушень поранили.

Дві групи, які моніторять ситуацію у в'язницях, повідомили про 37 загиблих.

На момент початку сутичок у тюрмі перебували 105 ув'язнених.

У багатьох венесуельських в'язницях бракує персоналу, і, фактично, ними керують банди ув'язнених.