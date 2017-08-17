Венесуела: різанина у в'язниці забрала 37 життів

  • 17 серпня 2017
Люди під в'язницею Копирайт изображения EPA
Image caption Родичі засуджених зібралися перед лікарнею, чекаючи новин

Щонайменше 37 людей загинули під час заворушень у в'язниці на півдні Венесуели.

Спеціальні сили міністерства внутрішніх справ відрядили, щоб відновити контроль над тюрмою в Пуерто Аякучо, столиці штату Амазонас.

Свідки розповіли, що впродовж кількох годин було чути постріли, а губернатор штату Ліборйо Гуарулла назвав це "різаниною".

Прокурори повідомили, що 14 учасників заворушень поранили.

Дві групи, які моніторять ситуацію у в'язницях, повідомили про 37 загиблих.

На момент початку сутичок у тюрмі перебували 105 ув'язнених.

У багатьох венесуельських в'язницях бракує персоналу, і, фактично, ними керують банди ув'язнених.

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