В Індії народила 10-річна зґвалтована дівчина

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10-річна дівчина, яка завагітніла після зґвалтування і якій індійський суд не дозволив зробити аборт, народила.

Дівчину начебто неодноразово зґвалтував її дядько. Чоловіка вже заарештували.

Вона не усвідомлювала, що з нею сталося, про вагітність їй також ніхто не казав.

Пологи були у четвер зранку. Малюк важить 2,55 кг, це дівчина.

Як повідомив BBC представник влади, мати і дитина почуваються добре.

Батьки не одразу помітили, що з дитиною відбувається щось не те.

Мати відвезла її в лікарню, коли дівчинка почала жалітися на біль у животі, але було вже запізно.

Вагітність встановили на 32 тижні, і лікарі порадили суду не дозволяти аборт на такому терміні, оскільки це "занадто ризиковано" для здоров'я дівчини. Вони також казали, що плід розвивається добре.

Раніше повідомлялося, що дівчинка має народити у вересні.

Історія сталася у місті Чандігахр на півночі Індії.

Вона набула розголосу в ЗМІ. Батьки дівчини переживали, як те, що сталося, і така надмірна увага позначиться на її психологічному стані.

Раніше родина дівчинки заявляла, що не хоче опікуватися новонародженою дитиною.