В Індії народила 10-річна зґвалтована дівчина
10-річна дівчина, яка завагітніла після зґвалтування і якій індійський суд не дозволив зробити аборт, народила.
Дівчину начебто неодноразово зґвалтував її дядько. Чоловіка вже заарештували.
Вона не усвідомлювала, що з нею сталося, про вагітність їй також ніхто не казав.
Пологи були у четвер зранку. Малюк важить 2,55 кг, це дівчина.
Як повідомив BBC представник влади, мати і дитина почуваються добре.
Батьки не одразу помітили, що з дитиною відбувається щось не те.
Мати відвезла її в лікарню, коли дівчинка почала жалітися на біль у животі, але було вже запізно.
Вагітність встановили на 32 тижні, і лікарі порадили суду не дозволяти аборт на такому терміні, оскільки це "занадто ризиковано" для здоров'я дівчини. Вони також казали, що плід розвивається добре.
Раніше повідомлялося, що дівчинка має народити у вересні.
Історія сталася у місті Чандігахр на півночі Індії.
Вона набула розголосу в ЗМІ. Батьки дівчини переживали, як те, що сталося, і така надмірна увага позначиться на її психологічному стані.
Раніше родина дівчинки заявляла, що не хоче опікуватися новонародженою дитиною.