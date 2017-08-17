Україна оголосила в розшук Інтерполу 52 картини з Криму

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Одна з картин Івана Айвазовського на морську тематику

Україна оголосила в державний та міждержавний розшуки каналами Інтерпол 52 картини свого Музейного фонду, які у березні 2014 року незаконно передали до Сімферопольського художнього музею.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим.

Серед них такі експонати художників XVIII-XIX століття як "Лунная ночь" Івана Айвазовського, "Дорога в лесу" Івана Шишкіна, "Болото" Ісаака Левітана та інші, йдеться у повідомленні.

Орієнтовна оціночна вартість картин станом на 20 березня 2014 року становила 1 млн 324 тис. доларів, зазначили у прокуратурі.

Триває досудове розслідування.

У березні 2014 року Росія анексувала в України Крим.