Hyundai обіцяє електромобіль, який долатиме 500 км на одному заряді

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Корейський автоконцерн Hyundai анонсував випуск нового автомобіля, який зможе проїхати 500 км на одному заряді.

У Hyundai вже є електромобіль, але він поступається своїми можливостями моделям конкурентів.

Разом зі своєю філією Kia Hyundai до 2020 року планує випустити 31 екологічну модель авто.

Про такі плани компанія оголосила на тлі зростання конкуренції на цьому ринку.

Hyundai анонсував вихід трьох гібридних авто, вісім електромобілів і два автомобілі на паливних елементах.

Компанія також планує розробити свій перший спеціальний засіб для електромобілів, застосування якого дозволить їхнім авто проїжджати більшу відстань на одному заряді.

Поточна електрична модель Hyundai, Ioniq, має діапазон пробігу 280 км. Це менше, ніж Bolt, який випускає концерн General Motors, чи Model 3 від Tesla, які проїжджають понад 350 км.

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Автоаналітик Робін Чжу з компанії Bernstein Research вважає, що нова модель Hyundai буде конкурентоспроможною, якщо вона з'явиться після 2021 року. Навіть попри те, що їхній престижний конкурент Tesla, ймовірно, до того часу вже перевищить очікуваний діапазон пробігу.

Китай лідирує

Останній прорив Hyundai на цей ринок виник в умовах зростання глобальної конкуренції серед електромобілів.

На додаток до таких виробників електромобілів як Tesla та Faraday Future, великі американські, японські та європейські автовиробники зараз пропонують свої моделі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2016 році продали 750 тисяч електромобілів.

Попри те, що найдорожчий сегмент ринку електромобілів припадає на Норвегію, найбільше таких авто продається в Китаї.

За минулий рік у Китаї продали 40% усіх світових обсягів електромобілів. Це вдвічі більше, аніж у США.

Крім того, за підрахунками консалтингової компанії McKinsey, в Китаї виготовили 43% усіх 873 тисяч електромобілів, випущених у 2016 році.