Малала Юсафзай вступила в Оксфорд

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Малала Юсафзай вступила до Оксфордського університету після того як отримала результати іспиту на атестат про середню освіту.

Лауреатка Нобелівської премії миру, яка живе в Бірмінгемі, підтвердила цю новину в Twitter, привітавши усіх студентів з результатами.

Вона вивчатиме філософію, політику та економіку в Lady Margaret Hall.

20-річну дівчину ледве не вбили таліби у Пакистані за те, що вона відстоювала у країні права дівчат на освіту.

У березні Малала зізналася, що отримала пропозицію вивчати три предмети в університеті Великобританії.

Вона вивчатиме той самий курс у тому коледжі, що й Беназір Бхутто, колишня прем'єр-міністр Пакистану, яка загинула у 2007 році.

Малалу Юсафзай важко поранили в голову в 2012 році, коли вона поверталася додому зі школи. Після цього вона із родиною переїхала до Британії.

У квітні Малала стала наймолодшим Посланцем миру ООН.

У 2014 році Малала Юсуфзай стала наймолодшим лауреатом Нобелівської премії миру в історії премії.