ФСБ готує теракти і вбивства в Україні – СБУ

Копирайт изображения ssu.gov.ua

Служба безпеки України за останній місяць виявила три диверсійні групи, які готували теракти в Україні. Про це повідомив на брифінгу голова СБУ Василь Грицак.

Він уточнив, що головними цілями таких дій були об'єкти життєзабезпечення.

"Зокрема у Харкові 17 липня ми затримали керівника та головного виконавця-організатора такої групи, яку підготувало Головне управління Генштабу ЗС РФ, вони отримали завдання вчинити вбивство кількох громадських і державних діячів України. Прізвища я не можу називати" , - сказав глава СБУ.

Інша група диверсантів, про яку розповів пан Грицак, начебто планувала підірвати об'єкт підрозділу Національної гвардії в Маріуполі.

"Членів групи якраз було затримано під час закладення протипіхотної міни біля цього підрозділу, - заявив він і додав, що міна, яку планували використати, російського виробництва.

Учасники АТО - для прикриття

Пан Грицак також розповів, що спецслужби Росії використовують учасників АТО без їх відома для прикриття своїх операцій.

"Ми отримали інформацію, що ФСБ через підконтрольну структуру в Росії - федеральний інформаційний центр "Аналітика і безпека" - готує чергову провокацію проти України", - сказав він.

Василь Грицак зазначив, що керівники цього центру підбирали з-поміж колишніх воїнів АТО - українських громадян для нібито заробітків в Росії. У якості посередників залучили двох громадян України.

"Трьом колишнім учасникам АТО, а саме Бондарю Юрію, Морозову Сергію і Юркевичу Станіславу, жителям Дніпропетровської області посередники запропонували виїхати в Москву, здійснити там незначні будівельні роботи, за це отримати гарну винагороду... Саме на цих колишніх військовослужбовців планували повісити власноруч підготовлені, як ми вважаємо, диверсії або теракти в Москві і не тільки", - сказав Грицак.

"Я хочу звернутися до тих, хто свідомо чи несвідомо їздить на заробітки до Росії: "Люди. Перестаньте це робити! Ви можете просто не повернутися", - додав Василь Грицак.

Він також висловив припущення, що це не єдина група українців, колишніх воїнів АТО, яких таким чином спецслужбами РФ виманили до Росії, "де все підставлено для того, щоби "здійснивши теракт, диверсію або щось інше, звинуватити в цьому українську владу, Україну загалом, щоби відновити активні бойові дії на Донбасі, піти всією своєю силою на Україну", - сказав він.