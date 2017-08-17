СБУ зробить все можливе для безпеки на матчі Маріуполь - Динамо
Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робитиме все можливе, щоб гарантувати безпеку під час проведення футбольного матчу "Маріуполь" - "Динамо" 27 серпня у Маріуполі. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.
Водночас він додав, що ніхто не може дати 100% гарантії безпеки в нинішніх умовах.
"Ризики можливих провокацій під час футбольних матчів, звичайно ж, є завжди. Це стосується і Маріуполя, і Києва, і будь-якого іншого міста в нинішніх умовах", - сказав голова СБУ.
Раніше пан Грицак розповів, що СБУ запобігла терактам, що готували диверсанти за вказівкою російських спецслужб у Маріуполі.
Затримані начебто мали закласти вибухівку поблизу місця дислокації одного з батальйонів Нацгвардії.
27 серпня на стадіоні "Іллічівець" у Маріуполі відбудеться матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу між "Маріуполем" та київським "Динамо".
Раніше "Динамо" заявляло, що відмовляється грати у Маріуполі через відсутність гарантій безпеки футболістів та вболівальників.
Однак остаточне рішення провести матч у Маріуполі ухвалив комітет Федерації футболу України з питань стадіонів.
На матчі будуть присутні представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з першим заступником її голови Александром Хугом, що має стати гарантією безпеки гри.