СБУ зробить все можливе для безпеки на матчі Маріуполь - Динамо

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Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами робитиме все можливе, щоб гарантувати безпеку під час проведення футбольного матчу "Маріуполь" - "Динамо" 27 серпня у Маріуполі. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак.

Водночас він додав, що ніхто не може дати 100% гарантії безпеки в нинішніх умовах.

"Ризики можливих провокацій під час футбольних матчів, звичайно ж, є завжди. Це стосується і Маріуполя, і Києва, і будь-якого іншого міста в нинішніх умовах", - сказав голова СБУ.

Копирайт изображения СБУ Image caption У затриманих вилучили вибухівку та гранати

Раніше пан Грицак розповів, що СБУ запобігла терактам, що готували диверсанти за вказівкою російських спецслужб у Маріуполі.

Затримані начебто мали закласти вибухівку поблизу місця дислокації одного з батальйонів Нацгвардії.

27 серпня на стадіоні "Іллічівець" у Маріуполі відбудеться матч 7-го туру Чемпіонату України з футболу між "Маріуполем" та київським "Динамо".

Раніше "Динамо" заявляло, що відмовляється грати у Маріуполі через відсутність гарантій безпеки футболістів та вболівальників.

Однак остаточне рішення провести матч у Маріуполі ухвалив комітет Федерації футболу України з питань стадіонів.

На матчі будуть присутні представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на чолі з першим заступником її голови Александром Хугом, що має стати гарантією безпеки гри.