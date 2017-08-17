Поліція ПАР оголосила "червону тривогу" через Грейс Мугабе

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Поліція Південно-Африканської Республіки оголосила про підвищену "червону тривогу" на кордонах країни щодо першої леді Зімбабве Грейс Мугабе.

Її звинувачують у тому, що вона вдарила 20-річну жінку подовжувачем в голову у кімнаті готелю біля Йоганнесбурга.

Поліція очікувала, що 52-річна пані Мугабе прийде із зізнанням у вівторок, але вона не з'явилася.

Місцеперебування першої леді невідоме, але вважається, що вона все ще лишається у Південній Африці.

Прем'єр-міністр Зімбабве Роберт Мугабе зараз також перебуває в ПАР, де в п'ятницю має відбутися зустріч глав держав південноафриканських країн.

Пані Мугабе поки що не відреагувала на звинувачення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Габріела Енгельс каже, що її вдарила Грейс Мугабе

Голова поліції ПАР Фікіль Мбалула заявив, що поліція вже має вказівки щодо виїзду Грейс Мугабе з країни.

"Попередження оголошене, червоний рівень тривоги оголошено, щоби вона не змогла виїхати з країни".

У середу Міністерство закордонних справ ПАР заявило, що уряд Зімбабве звернувся з проханням надати пані Мугабе дипломатичну недоторканність.

Тим часом потерпілу модель Габріелу Енгельс захищатиме південноафриканський юрист Геррі Нел, який успішно виступав на боці обвинувачення у справі паралімпійського спортсмена Оскара Пісторіуса.

Пан Нел співпрацює з групою "Афріфорум", яка відстоює права африканерів у ПАР.

Раніше група заявила, що боротиметься проти надання недоторканності Грейс Мугабе.