Емма Стоун стала найдорожчою акторкою у 2017-му - Forbes

Копирайт изображения Getty Images Image caption За роль Міа у "Ла-Ла Ленді" Емма Стоун отримала "Оскар" як найкраща акторка

За рік, із червня 2016 року по червень 2017-го, Емма Стоун заробила 26 млн доларів і стала найбільш високооплачуваною актрисою. Цим вона передусім завдячує успіху мюзиклу "Ла-Ла Ленд". Вона очолила річний рейтинг журналу Forbes.

Минулого року на першій сходинці у рейтингу була Дженніфер Лоуренс, яка заробила 24 млн доларів. Цьогоріч вона опинилася на третьому місці.

У порівнянні з позаминулим роком заробіток Емми Стоун зріс на 160 відсотків.

28-річна акторка нещодавно заявила про гендерну нерівність у оплаті праці в Голлівуді. Вона сказала, що акторам-чоловікам зменшили гонорари, щоб урівняти зарплати акторів та акторок.

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Протягом останній двох років рейтинг Forbes очолювала акторка Дженніфер Лоуренс, передусім завдяки гонорарам за зйомки у франшизі "Голодні ігри".

У 2016 після релізу другої частини фільму "Голодні ігри: Переспівниця" вона отримала 46 млн доларів.

Друге місце в рейтингу найбільш високооплачуваних акторок за версією Forbes у цьому році посіла Дженніфер Еністон, яка заробила 25,5 млн доларів переважно за співпрацю з брендами Smartwater, Aveeno та авіалініями Emirates.

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Емма Вотсон стала єдиною британською актрисою, яка потрапила у першу десятку рейтингу. Вона на шостому місці із заробітком у 14 млн доларів.

Найвищий гонорар цього року британка отримала за роль Белль у музичному фільмі "Красуня і чудовисько" компанії Disney.

У списку також фігурують імена Мелісси Мак-Карті, Міли Куніс, Шарліз Терон, Кейт Бланшет, Джулії Робертс та Емі Адамс.