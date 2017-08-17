Трамп виступив на захист "красивих" пам'ятників Конфедерації
Президент США Дональд Трамп засудив демонтаж "красивих" статуй доби Конфедерації в межах дедалі гостріших дебатів про міжрасові відносини у США.
"Сумно бачити, як разом з поваленням наших прекрасних статуй і пам'ятників руйнується історія і культура нашої великої країни", - написав він у Twitter.
"Історію змінити неможливо, але можна на ній вчитися", - додав президент Трамп.
Пан Трамп викликав хвилю обурення тим, що виступив на захист організаторів мітингу білих расистів у місті Шарлоттсвіль, унаслідок якого одна жінка загинула, а десятки людей були поранені.
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Мітинг у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, який провели неонацисти та білі расисти, був організований на знак протесту проти демонтажу статуї генерала Роберта Лі, який під час Громадянської війни в США воював на боці рабовласницької Конфедерації.
Мітинг завершився фатально, коли автомобіль врізався в натовп антифашистів, які протестували проти акції ультраправих, смертельно травмувавши Гезер Геєр.
"Роберт Е Лі, Стоунволл Джексон - хто наступний, Вашингтон, Джефферсон? Так по-дурному!" - продовжив Дональд Трамп серію своїх твітів у четвер.
"Красу, яку забирають з наших міст, містечок і парків, буде назавжди втрачено, і замінити її вже не ніколи не вдасться!"
Нещодавній демонтаж суперечливих статуй, зокрема деяких лідерам повстання південних рабовласницьких штатів, придушеного в громадянській війні в США, стало черговим приводом до посилення расової напруженості в країні.
Критики пам'ятників кажуть, що статуї героям Конфедерації є проявом расизму, але прихильники цих монументів вважають їх важливими символами культурної спадщини Півдня.
Родичі Стоунвелла Джексона, лідера Конфедерації, якого пан Трамп згадував у своєму твіті, написали відкритого листа меру міста Річмонд, штат Вірджинія, закликаючи його демонтувати пам'ятник їхньому прапрадіду і всі інші статуї Конфедерації в місті.
Джек і Воррен Крисчен, праправнуки Джексона, сказали, що зняття цих пам'ятників зрушить з місця "непрості розмови про расову справедливість".