Трамп виступив на захист "красивих" пам'ятників Конфедерації

Копирайт изображения Getty Images Image caption Статуї учасниками громадянської війни давно псують міжрасові відносини в США

Президент США Дональд Трамп засудив демонтаж "красивих" статуй доби Конфедерації в межах дедалі гостріших дебатів про міжрасові відносини у США.

"Сумно бачити, як разом з поваленням наших прекрасних статуй і пам'ятників руйнується історія і культура нашої великої країни", - написав він у Twitter.

"Історію змінити неможливо, але можна на ній вчитися", - додав президент Трамп.

Пан Трамп викликав хвилю обурення тим, що виступив на захист організаторів мітингу білих расистів у місті Шарлоттсвіль, унаслідок якого одна жінка загинула, а десятки людей були поранені.

Мітинг у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, який провели неонацисти та білі расисти, був організований на знак протесту проти демонтажу статуї генерала Роберта Лі, який під час Громадянської війни в США воював на боці рабовласницької Конфедерації.

Мітинг завершився фатально, коли автомобіль врізався в натовп антифашистів, які протестували проти акції ультраправих, смертельно травмувавши Гезер Геєр.

"Роберт Е Лі, Стоунволл Джексон - хто наступний, Вашингтон, Джефферсон? Так по-дурному!" - продовжив Дональд Трамп серію своїх твітів у четвер.

"Красу, яку забирають з наших міст, містечок і парків, буде назавжди втрачено, і замінити її вже не ніколи не вдасться!"

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Нещодавній демонтаж суперечливих статуй, зокрема деяких лідерам повстання південних рабовласницьких штатів, придушеного в громадянській війні в США, стало черговим приводом до посилення расової напруженості в країні.

Критики пам'ятників кажуть, що статуї героям Конфедерації є проявом расизму, але прихильники цих монументів вважають їх важливими символами культурної спадщини Півдня.

Родичі Стоунвелла Джексона, лідера Конфедерації, якого пан Трамп згадував у своєму твіті, написали відкритого листа меру міста Річмонд, штат Вірджинія, закликаючи його демонтувати пам'ятник їхньому прапрадіду і всі інші статуї Конфедерації в місті.

Джек і Воррен Крисчен, праправнуки Джексона, сказали, що зняття цих пам'ятників зрушить з місця "непрості розмови про расову справедливість".