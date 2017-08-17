У Барселоні мікроавтобус в'їхав у натовп - є поранені

  • 17 серпня 2017
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У центрі Барселони мікроавтобус в'їхав у натовп людей у туристичному кварталі Рамблас.

Іспанська поліція повідомила про кількох поранених.

Представники влади просять людей утриматися від відвідин району Пласа Каталунья - площа Каталонії.

Подробиці інциденту ще надходять.

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