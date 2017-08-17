Копирайт изображения Spanish National Police/ HANDOUT Image caption Поліція оприлюднила це фото чоловіка, який винайняв мікроавтобус

Іспанська поліція оприлюднила фото нападника в Барселоні, який був за кермом фургона, що на швидкості збив десятки пішоходів у центральній частині міста Ла-Рамбла.

Дрісс Убакір, який, згідно з повідомленнями, винайняв білий фургон Fiat, народився в Марокко.

Він утік із місця інциденту, але згодом поліція Каталонії повідомила про арешт нападника.

Поліція класифікує напад як теракт, але каже, що мотиви зловмисника наразі невідомі.