Іспанська поліція оприлюднила фото нападника в Барселоні
- 17 серпня 2017
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Іспанська поліція оприлюднила фото нападника в Барселоні, який був за кермом фургона, що на швидкості збив десятки пішоходів у центральній частині міста Ла-Рамбла.
Дрісс Убакір, який, згідно з повідомленнями, винайняв білий фургон Fiat, народився в Марокко.
Він утік із місця інциденту, але згодом поліція Каталонії повідомила про арешт нападника.
Поліція класифікує напад як теракт, але каже, що мотиви зловмисника наразі невідомі.