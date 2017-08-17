Іспанська поліція оприлюднила фото нападника в Барселоні

  • 17 серпня 2017
Дрісс Убакір Копирайт изображения Spanish National Police/ HANDOUT
Image caption Поліція оприлюднила це фото чоловіка, який винайняв мікроавтобус

Іспанська поліція оприлюднила фото нападника в Барселоні, який був за кермом фургона, що на швидкості збив десятки пішоходів у центральній частині міста Ла-Рамбла.

Дрісс Убакір, який, згідно з повідомленнями, винайняв білий фургон Fiat, народився в Марокко.

Він утік із місця інциденту, але згодом поліція Каталонії повідомила про арешт нападника.

Поліція класифікує напад як теракт, але каже, що мотиви зловмисника наразі невідомі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів
Поліція оточила фургон після нападу

Новини на цю ж тему