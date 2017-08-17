Буревії в Польщі повалили тисячі дерев

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Зйомка з повітря показує обсяги шкоди

Буревії на півночі і заході Польщі повалили десятки тисяч дерев, повідомили представники служби лісового господарства.

Негода на вихідні призвела до загибелі шістьох людей, зокрема, двох дівчат з Асоціації гайдів, на яких упало дерево.

У штормах пошкоджено тисячі будинків.

Головний лісник Польщі Конрад Томашевський сказав, що на розчищення повалених дерев піде два роки, а для відновлення втраченого природного середовища потрібні десятиліття.

Він назвав наслідки буревіїв "поза сумнівами, найгіршою катастрофою в історії польського - а, можливо, навіть європейського - лісництва".

Копирайт изображения Mateusz Stopiński, Polish State Forests Image caption Багато шкоди заподіяли бурі минулими вихідними, але її обсяги стали зрозумілі щойно тепер

Згідно з оцінками, унаслідок буревіїв повалено понад вісім мільйонів кубометрів деревини на 45 тисячах га лісу.

Найбільше постраждали Торунське, Гданське і Познанське воєводства на півночі і заході Польщі.

Копирайт изображения Mateusz Stopiński, Polish State Forests Image caption Десятки тисяч повалених дерев

У Торунському воєводстві грози пошкодили понад 23 тисячі гектарів лісу і знишили природні середовища рідкісних видів.

У заяві (польською мовою) державне лісництво Польщі повідомило, що лісники знайшли "спустошені пташині гнізда і мертвих тварин, які не зуміли заховатися від бурі".

Лихо сталося в той час, коли польський уряд викликав критику за вирубування лісу в найдавнішому лісі Європи - Біловезькій пущі, що на сході Польщі.