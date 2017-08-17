Буревії в Польщі повалили тисячі дерев
Буревії на півночі і заході Польщі повалили десятки тисяч дерев, повідомили представники служби лісового господарства.
Негода на вихідні призвела до загибелі шістьох людей, зокрема, двох дівчат з Асоціації гайдів, на яких упало дерево.
У штормах пошкоджено тисячі будинків.
Головний лісник Польщі Конрад Томашевський сказав, що на розчищення повалених дерев піде два роки, а для відновлення втраченого природного середовища потрібні десятиліття.
Він назвав наслідки буревіїв "поза сумнівами, найгіршою катастрофою в історії польського - а, можливо, навіть європейського - лісництва".
Згідно з оцінками, унаслідок буревіїв повалено понад вісім мільйонів кубометрів деревини на 45 тисячах га лісу.
Найбільше постраждали Торунське, Гданське і Познанське воєводства на півночі і заході Польщі.
У Торунському воєводстві грози пошкодили понад 23 тисячі гектарів лісу і знишили природні середовища рідкісних видів.
У заяві (польською мовою) державне лісництво Польщі повідомило, що лісники знайшли "спустошені пташині гнізда і мертвих тварин, які не зуміли заховатися від бурі".
Лихо сталося в той час, коли польський уряд викликав критику за вирубування лісу в найдавнішому лісі Європи - Біловезькій пущі, що на сході Польщі.