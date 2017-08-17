Українців закликають уникати району Сант Антоні в Барселоні

Копирайт изображения EPA

МЗС України на своїй сторінці в українців, які перебувають у Барселоні, уникати району Сант Антоні, де в четвер фургон на швидкості збив десятки людей в історичному центрі міста.

У нападі, відповідальність за який взяла на себе визнана терористичною на Заході ісламістська організація "Ісламська держава", загинули щонайменше 13 людей, а ще 80 шпиталізовані з травмами різної тяжкості.

Президент України Петро Порошенко у заяві засудив теракт у Барселоні, яка є популярним місцем для відвідин українських громадян.

"Рішуче засуджую варварський терористичний акт у Барселоні. Наші думки з усіма постраждалими", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Наразі повідомлення про постраждалих у теракті українців немає.

Одним із перших теракт у Барселоні засудив американський президент Дональд Трамп.

Свій осуд нападу на мирних жителів у місті висловили також британська прем'єр-міністр Тереза Мей і канцлерка Німеччини Ангела Меркель.