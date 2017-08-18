В Іспанії запобігли другому теракту

Копирайт изображения Reuters Image caption Протягом ночі криміналісти збирали речові докази на місці теракту в Барселоні

Як повідомила іспанська поліція, під час спецоперації в Камбрілсі застрелили чотирьох підозрюваних і запобігли другому теракту, який мав статися після нападу в Барселоні.

Одного нападника поранили.

За даними іспанських медиків, нападники поранили сімох людей, зокрема поліцейського. Один із них перебуває у критичному стані.

Очевидці повідомляють про стрілянину, що сталася в районі порту Камбрільс.

Поліція заявляє, що ситуація в місті під контролем, але закликає жителів бути обачними.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, у Камбрілсі вночі в п'ятницю нападники збили мікроавтобусом кілька людей, травмувавши їх. Ймовірно, вони намагалися повторити напад у Барселоні, який стався кількома годинами раніше.

Газета El Pais повідомляє із посиланням на джерела в поліції, що один з поранених в Камбрілсі - співробітник поліції.

Загальна кількість нападників досі невідома.

Камбрільс - невелике приморське містечко на північний захід від Барселони.

Копирайт изображения EPA Image caption Поліцейські оглядають машину на вулиці в Камбрілсі

Копирайт изображения EPA Image caption Поліція запевняє, що ситуація в Камбрілсі під контролем, але людей закликають бути обачними

За даними газети La Vanguardia, нападники були озброєні пістолетами.

Як повідомляє видання, їх знайшла поліція, яка патрулювала район порту Камбрілс, популярного серед туристів.

Копирайт изображения AFP Image caption Мікроавтобус, яким скористалися для нападу, арендували в Барселоні

Після нетривалої погоні фургон з підозрюваними нападниками перекинувся, пише La Vanguardia. Вони спробували вибратися з нього, але поліція відкрила вогонь.

У четвер щонайменше 13 людей загинули і понад 100 отримали травми під колесами фургона, який проїхав більше 500 метрів уздовж пішохідного бульвару Рамбла в туристичному центрі Барселони.

Копирайт изображения AFP Image caption Щонайменше 13 людей загинути і сто поранені внаслідок нападу в Барселоні

Влада назвала напад терактом. Відповідальність за нього взяло на себе джихадистське угруповання "Ісламська держава". Проте експерти закликають сприймати подібні заяви "ІД" з обережністю.

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой назвав трагедію актом джихадистського тероризму, який вимагає глобальної відповіді.

За підозрою у нападі були затримані двоє - марокканець і житель Мелільї - іспанського анклаву в Північній Африці. Однак водію мікроавтобуса вдалося втекти.

Цей теракт став найкривавішим в Іспанії з березня 2004 року, коли ісламські бойовики заклали бомби в приміські поїзди в Мадриді. Жертвами вибухів стала 191 людина, і більше 1800 отримали травми і каліцтва.