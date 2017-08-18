Доба в АТО: 27 обстрілів, двоє поранених

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За минулу добу в АТО бойовики 27 разів відкривали вогонь. Двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Один український боєць отримав поранення у результаті обстрілу з гранатомета у районі Троїцького.

Основна активність бойовиків була в районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики 5 разів стріляли з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї.

Крім того, на донецькому напрямку двічі під вогнем опинились українські опорні пункти неподалік Новоселівки (Друга). А близько 21 години бойовики зі стрілецької зброї обстріляли будинки мирних мешканців селища Зайцевого.

На луганському напрямку відкривали вогонь на підступах до Кримського, Станиці Луганської, Новоолександрівки.

На маріупольському напрямку наприкінці доби було відносно тихо. Лише поблизу Широкиного бойовики застосовували міномет калібру 82 міліметри.

"Майже на усі вогневі провокації сили АТО відповідали щільним вогнем на ураження противника", - йдеться у повідомленні.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.